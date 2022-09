La bibliothèque, une porte ouverte vers l’alphabétisation

En mai dernier, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que le ministère de la Culture et des Communications ont annoncé une aide financière de plus de 16 000 $ à Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC), un organisme de solidarité internationale située à Montréal, pour la mise en oeuvre du projet Reconstruire Haïti par le livre. Il s’agit d’acheminer 40 000 livres provenant de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), dans le but de reconstituer le fonds documentaire et les collections des bibliothèques d’Haïti qui ont été affectées par de nombreuses catastrophes naturelles, dont le séisme du 14 août 2021 dans le sud du pays.

« La population haïtienne est éprouvée par les conséquences des catastrophes naturelles, économiques et sociales qui se sont abattues sur le pays. Je suis très fière d’annoncer l’initiative Reconstruire Haïti par le livre, qui se concrétise aujourd’hui par l’envoi d’un premier conteneur de 23 000 livres sur un total de 40 000, offerts par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation des parlementaires québécois. Ce projet aidera la Bibliothèque nationale d’Haïti à se reconstruire, et permettra à la culture haïtienne de continuer de s’enrichir », a fait savoir par communiqué Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

La distribution des livres sera assurée par la Bibliothèque nationale d’Haïti et la Direction nationale du livre en Haïti, en collaboration avec PARDEC. Les 17 000 livres restants devaient être acheminés au cours de l’été. Ce don de livres de la part de BAnQ représente, en tout, une valeur d’environ 120 000 $.