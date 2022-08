Une panne de ventilation force l’annulation de cours au Collège de Maisonneuve

La rentrée scolaire a commencé sur une note discordante au Collège de Maisonneuve, à Montréal : une panne de ventilation dans le bloc C force l’annulation de tous les cours durant deux jours, lundi et mardi, dans cette section de l’établissement.

Les élèves et les membres du personnel ont eu chaud ce lundi matin dans le pavillon C. Des cours qui avaient commencé à 11h ont été annulés une heure plus tard en raison de la chaleur.

« Il n’y avait aucune ventilation dans notre local sans fenêtre », dit un membre de la communauté de l’établissement qui a demandé à garder l’anonymat. Déjà, à la fin de la dernière session, en juin, le mercure a grimpé à un seuil inconfortable dans certains locaux du Collège, indique une autre source.

« Les étudiants ont été informés qu’il y a un bris dans le système de ventilation du bloc C. Les cours sont annulés pour cet après-midi [lundi] et demain [mardi], le temps de réparer le système », a confirmé Émilie Laramée, porte-parole du Collège.