Comprendre et prévenir l’anxiété

Certains sont fébriles à l’arrivée de la rentrée, mais pour d’autres, la rentrée est synonyme d’un grand malaise. Des chercheurs se penchent sur cette grande transition pour aider ces jeunes, qui passent souvent sous le radar.

À l’approche de la rentrée scolaire, il est normal de ressentir un certain stress. « Le stress normal va nous pousser à l’action, pour mettre en place des ressources adaptatives », explique Martine Poirier, professeure à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). L’anxiété, elle, devient problématique, puisqu’elle a une incidence sur le fonctionnement et empêche de faire ce qu’on voudrait. « L’enfant a envie d’aller vers les amis, mais il n’y arrive pas », poursuit-elle.

Une transition importante

Martine Poirier s’intéresse depuis plusieurs années aux enfants aux prises avec des difficultés intériorisées, comme l’anxiété, les craintes et les symptômes de dépression. « Il y a très peu de services au primaire offerts à ces enfants, puisqu’ils ne dérangent pas », constate-t-elle. La chercheuse souhaite accompagner ces enfants dans une étape importante de leur vie. « La transition vers la maternelle sert d’assise pour toutes les transitions qui suivront », rappelle-t-elle. D’où l’importance de partir sur de bonnes bases. « On veut que la première transition soit positive, pour faciliter les autres, et que l’enfant comprenne que l’école est un endroit intéressant, où il peut vivre de belles réussites sociales et scolaires », ajoute-t-elle.

Plusieurs études se sont penchées déjà sur l’aspect cognitif et langagier de la préparation scolaire, mais on en sait peu sur les habiletés socioémotionnelles. Pour faciliter cette transition, Mme Poirier a mis sur pied un projet de recherche qui vient tout juste de recevoir une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. La chercheuse et son équipe veulent déterminer les facteurs qui expliquent l’adaptation des enfants vulnérables sur le plan émotionnel et comportemental pendant la transition, et à établir le rôle des facteurs scolaires pour soutenir leur adaptation.

Pour ce faire, elle suivra près de 700 enfants de 5 régions du Québec dans 3 cohortes avant leur entrée au primaire, et 1 an plus tard. Le but ? Trouver des stratégies pour les soutenir, autant en CPE que par les parents. Mme Poirier souhaite émettre des recommandations (envoi de capsules, activités pour informer les partenaires, etc.) aux CPE, au ministère et aux écoles.

Hors-piste : prévenir l’anxiété

Mis sur pied par le Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, le programme Hors-piste vise à prévenir les troubles anxieux et autres troubles d’adaptation chez les jeunes. Rattaché à l’Université de Sherbrooke, le Centre RBC, qui n’est pas un centre de recherche, a plutôt pour mission d’être à l’écoute du milieu pour répondre à ses besoins. « Des enseignants et des directions d’écoles en Estrie ont interpellé le Centre, parce qu’ils observaient une hausse de l’anxiété chez les élèves », raconte Julie Lane, professeure au Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale de la Faculté d’éducation et directrice du Centre RBC.

Depuis sa création en 2017, le programme a été sans cesse évalué et remanié. Il est aujourd’hui déployé dans une centaine d’écoles secondaires au Québec. Pour répondre aux demandes des écoles primaires et préscolaires (particulièrement éprouvées par la pandémie), une version a été développée et implantée dans des établissements cette année. Une autre version est aussi en cours de développement pour le postsecondaire, en collaboration avec les universités et trois cégeps de l’Estrie.

Le programme Hors-piste permet, concrètement, de développer la gestion du stress, l’autorégulation des émotions, l’estime de soi et la gestion de conflit tout au long du parcours scolaire. Au secondaire, le programme comporte deux volets : le volet Exploration est préventif, avec des ateliers pour l’ensemble des élèves, pour favoriser le développement de compétences psychosociales de façon intensive. Pour les élèves qui demeurent anxieux, des interventions précoces en petits groupes d’élèves et auprès de leurs parents sont ensuite offertes par le biais du volet Expédition, pour aller plus en profondeur. « Ça permet de mettre des mots sur ce qu’on vit tous, et de normaliser tout ça. Ce sont des mécanismes normaux, humains, mais il faut s’outiller pour composer avec ces problèmes pour les surpasser », souligne Mme Lane.

Le succès du programme ne se dément pas. Celui-ci se retrouve même dans le nouveau Plan d’action interministériel en santé mentale. Un changement important, selon Mme Lane, qui note le retard important du Québec sur ce plan. « Ça fait 30 ans que l’OMS propose de développer ces compétences dans le parcours scolaire. Pour des chercheurs, voir qu’on a pu influencer les orientations ministérielles, c’est une belle nouvelle », conclut-elle.