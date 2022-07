La lumière naturelle d’une école d’Outremont sacrifiée

En dépit des promesses du gouvernement de François Legault de construire les « plus belles écoles du monde », et malgré des investissements en infrastructures de près de 2,5 milliards de dollars annoncés en mai pour l’année scolaire 2022-2023, des projets de rénovation d’écoles au Québec se heurtent toujours à des impasses administratives et à des hausses des coûts des matériaux de construction.

Véronique Laberge-Gaudin s’est sentie « découragée » et « impuissante » en apprenant que des travaux obligatoires de mises aux normes en sécurité incendie amorcés cet été dans l’école de ses enfants allaient y diminuer grandement la lumière naturelle. La majorité (65 %) des surfaces vitrées des corridors et des cages d’escalier de l’école primaire Guy-Drummond, à Outremont, seront remplacées par des murs opaques car le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a voulu économiser 400 000 $ sur un projet au coût total d’environ un million de dollars.

Avec 66 autres parents inquiets, Véronique Laberge-Gaudin a envoyé une lettre au centre de services en juin pour demander l’arrêt des travaux. Les signataires faisaient valoir que la lumière naturelle est essentielle à la qualité de vie et à la réussite des élèves. Mais leur demande a été refusée, et les travaux se poursuivront comme prévu jusqu’à la rentrée.

Martin Saint-Jean, un autre parent d’élève et membre du conseil d’établissement de l’école, reproche quant à lui un manque de transparence de la part du CSSMB. Il affirme n’avoir été informé des effets des travaux sur la lumière naturelle que « quelques mois » avant le début des travaux. N’ayant pu accéder aux plans du projet, ni recevoir des explications satisfaisantes quant à la décision de remplacer les surfaces vitrées par des murs opaques, les parents ont eu recours à une demande d’accès à l’information.

C’est d’ailleurs grâce à cette demande qu’ils ont appris que la décision avait été prise dans un souci d’économie. La différence, par rapport à un projet qui laissait passer davantage de lumière, était évaluée au départ à 400 000 $. Elle s’élèverait aujourd’hui à environ 580 000 $. « Pourquoi faut-il aller jusqu’à une demande d’accès à l’information pour avoir accès aux plans ? La direction a les plans, il faut les partager », déplore Martin Saint-Jean.

« On parle de 40 % d’augmentation sur la valeur totale du projet », affirme quant à lui le directeur du service des ressources matérielles du CSSMB, Jean-François Chalut. Selon lui, le choix du Centre de services scolaire s’explique par des contraintes budgétaires imposées par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), ainsi que par la hausse rapide des coûts des projets de construction.

Les budgets de tels travaux sont issus d’enveloppes fixes annuellement versées par le MEQ. Jean-François Chalut affirme avoir étudié « plusieurs facteurs », et les avoir considérés en tenant compte de l’ensemble de la vétusté du parc immobilier du CSSMB, qui nécessitait d’autres travaux. « Si on décide d’injecter de l’argent dans un projet, ça veut dire que nous devons annuler un projet dans un autre bâtiment », dit-il.

« En cas de dépassement budgétaire pour un projet donné [les centres de services scolaires] peuvent revoir la programmation des interventions à réaliser dans d’autres bâtiments de façon à couvrir la variation constatée », confirme la directrice des communications du MEQ, Esther Chouinard.

« C’est un dossier qui a été géré, de notre point de vue, de façon exemplaire », conclut Chrystine Loriaux, directrice des communications du CSSMB. Elle se défend également d’avoir manqué de transparence sur ce dossier, puisque le CSSMB a respecté ses obligations d’informer la direction de l’école au fur et à mesure de ses décisions. C’est ensuite à l’école de « gérer sa gestion interne », dit-elle, et d’informer les parents si elle le souhaite, soulignant que l’école n’en a pas l’obligation.

L’importance de la lumière naturelle

« On a beaucoup de difficultés financières [au Québec] en ce moment, les coûts sont très élevés, donc c’est certain que la priorité est mise sur la classe, au détriment d’autres locaux », explique Patric Sabourin, un architecte spécialisé en projets scolaires de Tremblay L’Écuyer Architectes (TLA). « Dans la vie, on n’apprend pas juste dans une classe, on apprend partout, donc l’environnement plus lumineux est aussi important à mes yeux », ajoute-t-il.

Patric Sabourin indique aussi que les projets de nouvelles écoles et d’agrandissements sont maintenant systématiquement soumis à des exigences de luminosité du ministère, étant donné l’importance de cet aspect dans la réussite et la qualité de vie des élèves. « J’ai fait quelques travaux là-dessus, on constate beaucoup moins d’absentéisme quand les locaux sont lumineux », dit-il.

Les rénovations en revanche, comme les mises aux normes en sécurité incendie de l’école Guy-Drummond, ne sont toutefois pas soumises à de tels critères. Le MEQ affirme d’ailleurs que 25 nouvelles écoles primaires et secondaires ont été construites au Québec dans les trois dernières années, et que 68 ont été agrandies, mais que « des milliers de projets de rénovations sont autorisés chaque année ».

L’avenir de plusieurs projets demeure à la merci d’impasses administratives, d’actions des parents, et de la gestion des centres de services scolaires. « Ce qui me rend triste, aussi, c’est de réaliser qu’on est des parents dégourdis et qu’il y a du personnel dégourdi dans l’école, mais que dans des écoles de quartiers défavorisés où il y a peut-être une moins grande mobilisation, ils doivent être encore plus pénalisés », conclut Véronique Laberge-Gaudin.