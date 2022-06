Des étudiants avisés par erreur de l’obtention d’une bourse

Quelque 241 étudiants aux cycles supérieurs ont reçu au début du mois des courriels leur annonçant erronément qu’ils étaient récipiendaires d’une bourse de recherche du Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC).

Le 2 juin dernier, Jessee Chouinard, candidate à la maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), reçoit un message du FRQSC la félicitant pour l’obtention d’une bourse de recherche valant 17 500 $. « C’est une bourse assez prestigieuse. Ça soutient bien une recherche de maîtrise sur un an », témoigne l’étudiante. Un deuxième courriel lui annonce que les résultats du concours de bourses de l’automne 2021, auquel elle avait postulé, sont disponibles via le Portfolio électronique du FRQSC.

Après vérification sur le portail, Jessee Chouinard constate que la lettre officielle s’y trouvant stipule que son dossier n’a pas été retenu. Elle rappelle alors sa famille et ses amis, à qui elle avait déjà annoncé la fausse bonne nouvelle, pour les informer qu’elle n’était pas véritablement récipiendaire de la bourse. « Émotionnellement, c’était troublant », résume-t-elle.

Béatrice Le Tellier, étudiante au doctorat en psychologie à l’UQAM, a vécu la même situation, qu’elle décrit comme « des montagnes russes d’émotion ». « C’était vraiment démoralisant. J’ai eu l’impression d’être enfin récompensée, mais on m’a enlevé ça dans la même journée ».

Plusieurs étudiants se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception et leur colère envers le FRQSC. Des groupes Facebook ont permis à une poignée d’entre eux de constater que l’erreur n’était pas individuelle, mais collective.

« Dans le processus d’annonce, le courriel de félicitations de la direction scientifique a été envoyé à tous les candidats et toutes les candidates de la cohorte, incluant malheureusement les 241 étudiants et étudiantes qui ne recevaient pas de bourse », indique Benoit Sévigny, directeur des communications et de la mobilisation des connaissances du FQRSC. Ce sont 642 personnes qui ont bel et bien été récipiendaires d’une bourse.

Un erratum a été envoyé dans les 30 minutes aux étudiants concernés par cette fausse annonce, signale M. Sévigny.

Le lendemain de l’envoi de courriels erronés, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec — Société et culture, Louise Poissant, a présenté des excuses aux personnes concernées par cet imbroglio, expliquant qu’« une mauvaise manipulation technique est à l’origine de ce quiproquo ». « J’imagine la fausse joie que cette nouvelle erronée a pu générer, et sachez que j’en suis bien désolée », peut-on également lire dans son message.

Il s’agit d’un évènement « sans précédent dans l’histoire du FRQSC », explique Benoit Sévigny, lié à « une erreur d’aiguillage humaine malheureuse qui ne reflète pas l’ensemble de la chaîne du processus qui mène aux annonces. Il va sans dire que le FRQSC est à revoir son processus d’annonce afin qu’une telle situation ne se reproduise plus dans le futur ».

« Détresse psychologique »

Malgré tout, Béatrice se dit « frustrée de la manière dont [le FRQSC] a géré la situation. […] Il n’a pas considéré la détresse psychologique que ça pouvait amener de faire une erreur comme ça. »

« Moi, comme plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat, on est dans une situation précaire. Je m’attendais à cet argent-là pour payer mon loyer », ajoute-t-elle.

Pour Isabella V. Dighi, qui commencera une maîtrise en communication à l’UQAM à l’automne, le FRQSC a manqué de rigueur dans cette situation.

Elle rappelle que le processus d’application à une bourse du Fonds de recherche du Québec est « laborieux » et exige de nombreuses heures de préparation. « C’était extrêmement exigeant. Je me serais attendue à ce que le processus par lequel on se fait attribuer ou non une bourse se soit fait avec cette même rigueur », dénonce-t-elle.

Pour plusieurs, l’obtention d’une telle bourse de recherche est déterminante pour leur avenir académique, professionnel et financier, insiste Isabella, reprochant au FRQSC un manque de sensibilité à cette réalité.

Report de l’annonce des résultats

L’affichage des résultats du concours de l’automne 2021 des bourses du Fonds de recherche du Québec était prévu à la fin du mois d’avril. Toutefois, la date d’annonce des octrois des bourses a été remise au 2 juin. Aucun courriel officiel n’a été envoyé aux postulants à cet effet ; seule une publication sur le site du Fonds de recherche du Québec et sur ses réseaux sociaux a averti les étudiants de ce changement.

L’étudiante à la maîtrise en travail social à l’UQAM Roxanne Martin, aussi dans le lot de ceux ayant cru obtenir une bourse, n’avait pas vu ce message circuler sur les réseaux sociaux, n’étant pas abonnée aux comptes du FRQSC. Selon elle, ce dernier aurait dû être plus transparent avec cette annonce, le délai n’ayant qu’accentué le stress des étudiants en attente d’une réponse. Pour une « institution gouvernementale aussi prestigieuse », elle estime qu’il y a eu un manque de « considération » et de « respect » envers les candidats.