Des aides-enseignants dans 100 classes dès septembre

Un projet pilote d’aides-enseignants sera mis en place dans une centaine d’écoles primaires à compter du mois de septembre. Du personnel de soutien, y compris des éducatrices en service de garde scolaire, viendra prêter main-forte aux enseignants et aux élèves.

Cette mesure et d’autres annoncées mardi matin visent à valoriser le travail du personnel scolaire, en pleine pénurie d’enseignants et de toutes les autres catégories d’employés.

Ce programme « va nous aider à relever le plus grand défi qu’on a dans le réseau scolaire en ce moment, celui de la pénurie de main-d’œuvre », a dit le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’une visite dans une école de la région de Québec.

Au terme d’un projet pilote de deux ans, le gouvernement souhaite « déployer le projet d’aide à la classe dans toutes les écoles primaires du Québec ».

Des réactions partagées

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), qui réclame depuis des années un coup de barre pour valoriser ses membres, se réjouit de l’annonce du ministre. « En créant des postes d’aide à la classe, le gouvernement répond non seulement aux besoins des enseignantes et des élèves, mais il offre également la chance au personnel de soutien de mettre à profit son expertise et ses qualifications. Le tout en permettant à ces travailleurs d’avoir des postes avec un nombre d’heures plus intéressant », a réagi le syndicat.

De son côté, l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES) a réservé un accueil tiède à cette annonce. « Ça ne s’adresse pas au cœur du problème : il y a urgence d’agir pour améliorer les conditions de travail du personnel scolaire », dit Kathleen Legault, présidente de l’AMDES.

Les hausses de salaire accordées aux profs ne compensent pas à elles seules les difficultés vécues dans les classes, précise-t-elle.

Les directions d’école sont elles-mêmes engagées dans un bras de fer avec le gouvernement Legault pour faire bonifier leurs conditions de travail. L’embauche de milliers d’enseignants non légalement qualifiés, à cause de la pénurie, alourdit la tâche des autres membres de l’équipe, qui doivent former ces nouveaux profs, souligne la représentante des directions d’école.

« L’éducation est soi-disant la grande priorité du gouvernement, mais on n’a pas vraiment l’impression que les enseignants sont plus valorisés qu’il y a quatre ans », a réagi Kathleen Legault.

Des aides à la classe sont déjà prévues dans les maternelles 4 ans, mais certaines écoles trouvent difficilement le personnel pour venir donner un coup de main aux enseignants, selon Mme Legault.

D’autres détails suivront.