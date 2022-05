Un plan pour éliminer « l’école à trois vitesses »

À quelques mois des élections provinciales, un mouvement citoyen propose un plan pour éliminer le système « d’écoles à trois vitesses » qui favorise les élèves ayant les meilleures notes. Les écoles privées qui le souhaitent seraient désormais financées à 100 % par l’État, les élèves fréquenteraient leur école de quartier et tous les établissements devraient offrir des projets particuliers.

Seules les écoles privées « non conventionnées », qui n’auraient aucune subvention de l’État, pourraient sélectionner leurs élèves.

Le mouvement L’École ensemble lance ce plan ambitieux à cinq mois des élections d’octobre prochain. Il cherche à faire de l’éducation un des thèmes de la bataille électorale qui s’amorce. Des experts émérites en éducation, dont le sociologue Guy Rocher, qui a fait partie de la commission Parent, appuient ce changement de cap proposé.

Cette initiative vise à corriger des lacunes du réseau scolaire québécois, considéré comme le plus inégalitaire au pays, selon le Conseil supérieur de l’éducation. Les écoles privées subventionnées et les écoles publiques à projets particuliers drainent les élèves les plus performants. Les élèves en difficulté sont surreprésentés dans les classes dites ordinaires, ce qui amplifie les inégalités entre enfants favorisés et défavorisés.

En vertu de ce plan, toutes les écoles financées par l’État devraient accueillir en priorité les élèves de leur quartier. Les établissements ne pourraient plus sélectionner les élèves en fonction de leurs résultats scolaires. Toutes les écoles devraient offrir des projets particuliers gratuits pour les parents. Pour ce faire, une cinquième période serait ajoutée dans l’horaire en réduisant de 15 minutes la durée des quatre périodes existantes.

Les écoles privées qui choisiraient de joindre le « réseau commun » seraient financées à 100 % par l’État, comme en Finlande (où les anciennes écoles privées sont désormais publiques). Ces établissements pourraient conserver leur structure actuelle, avec un conseil d’administration indépendant des centres de services scolaires, mais devraient accepter les élèves de leur quartier.

Les écoles privées « non conventionnées » pourraient sélectionner leurs clients, mais ne recevraient plus aucuns fonds publics. Les parents paieraient la totalité de la facture, qui augmenterait considérablement. Cela diminuerait en conséquence la fréquentation de ces établissements, comme en Ontario et ailleurs au pays.

À terme, ce modèle entraînerait des économies annuelles de 100 millions de dollars, selon une étude commandée à l’économiste François Delorme, de l’Université de Sherbrooke.

D’autres détails suivront