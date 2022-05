Jusqu’à la moitié des élèves absents pour la fin du ramadan à Montréal

La moitié des élèves de certaines classes de niveau primaire et secondaire étaient absents, lundi, pour la fête de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan. Ces absences d’enfants et de membres du personnel, surtout dans les écoles de Montréal, relancent le débat sur les congés religieux dans le réseau de l’éducation.

Les écoles québécoises sont fermées pour certaines fêtes de tradition chrétienne, comme Pâques ou Noël, mais restent ouvertes pour les grandes célébrations juives ou musulmanes. Cette « catho-laïcité » donne des maux de tête aux gestionnaires scolaires.

Le personnel du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM, le plus important du Québec et un des plus diversifiés sur le plan religieux) peut demander congé à l’avance pour une série de fêtes juives, musulmanes et orthodoxes. L’école doit toutefois trouver des suppléants pour accorder ces accommodements religieux. La pénurie de personnel et les mises en isolement dues à la pandémie compliquent la tâche des gestionnaires.

« De manière générale, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, une demande de congé pour motifs religieux peut être accordée aux membres de notre personnel, dans la mesure où cette absence est compatible avec le bon fonctionnement de l’organisation. Ainsi, en tout temps, les services éducatifs et la sécurité des élèves doivent être assurés », explique Alain Perron, porte-parole du CSSDM.

La présence des élèves reste obligatoire malgré cette fête religieuse, mais le centre de services estime qu’entre 10 % et 15 % des enfants étaient absents lundi pour l’Aïd el-Fitr. Cela dépend des milieux : dans certaines classes du primaire et du secondaire, la moitié des élèves étaient absents, indiquent nos sources.

Dans un des pavillons de l’école primaire Marie-Rivier, dans le quartier Saint-Michel, où vit une importante communauté musulmane, plus du tiers des élèves manquaient à l’appel. Dans la classe de Marisa Thibault, 8 des 16 élèves étaient à la maison. « Ça m’inquiète, parce que certains enfants ont besoin d’efforts supplémentaires pour réussir », dit-elle.

Elle se demande si le Québec n’est pas mûr pour un débat sur les congés religieux. Y compris les fêtes chrétiennes, qui relèvent plus souvent qu’autrement des traditions, selon elle. Dans son pavillon, trois enseignants, des éducatrices au service de garde et le concierge de l’école avaient aussi congé pour cette importante fête musulmane. Un enseignant n’a pu avoir congé, faute de suppléants, mais il aura la priorité pour l’Aïd el-Fitr de l’an prochain.

Une fête cruciale

« C’est difficile avec le manque de suppléants. On a un discours d’ouverture avec nos équipes, on sait que c’est une fête importante, mais on doit éviter que la charge de travail retombe sur les épaules des autres collègues, qui sont déjà surchargés avec la pandémie », explique Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES).

Dans le réseau scolaire, des doutes surgissent « sur la pertinence de cette journée-là quand il manque la moitié des élèves dans certaines écoles », ajoute-t-elle. De son côté, l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal s’accommode de cette « réalité montréalaise ».

« C’est comme Noël pour nous », explique Hanane Alaoui, une Montréalaise d’origine marocaine qui a gardé à la maison ses enfants de 9 ans et de 14 ans, lundi, pour l’Aïd el-Fitr. Elle a quand même envoyé le plus jeune une demi-journée en classe, pour l’aider à réussir.

« C’est très important pour les familles de se rejoindre à la maison. On fait des gâteaux traditionnels, on offre des cadeaux, on porte des vêtements neufs », raconte la mère de famille. Après 30 jours de jeûne entre le lever et le coucher du soleil, cette fête de fin du ramadan est l’occasion parfaite pour célébrer avec la famille élargie.

« Catho-laïcité »

Jean Bernatchez, professeur spécialisé en administration scolaire à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis), estime que le réseau de l’éducation est encore en train de s’adapter à la diversité grandissante — et relativement récente — de la société québécoise.

« Nos principaux congés sont associés à des fêtes catholiques ou chrétiennes. Il y a encore une croix devant les écoles dans certaines régions. Certains ont parlé de catho-laïcité dans le contexte québécois. Comme si la laïcité, c’était pour les autres », explique-t-il.

Il estime que le débat lancinant sur les congés religieux doit se régler dans chaque école ou dans chaque centre de services scolaire, « dans le lieu le plus près où le problème se pose ». « Je vois difficilement comment ça peut se gérer au niveau national. C’est à chaque milieu de trouver des solutions qui correspondent aux réalités locales. »