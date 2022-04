Controverse autour du mot en n dans une école de Longueuil

Le présumé recours au mot en n dans un contexte pédagogique par un membre du personnel de l’école secondaire Jacques-Rousseau, à Longueuil, soulève la colère des élèves. Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) a ouvert une enquête à ce sujet.

Le Centre de services a confirmé au Devoir qu’une « analyse des faits » est en cours à propos d’un enregistrement où une personne énonce la phrase suivante : « Tous les Negros sont des Africains. Ça se dit et ça se dit correctement. » Cette personne a été identifiée par des élèves comme un membre du personnel de l’école.

Dans un autre extrait aussi obtenu par Le Devoir, la personne évoque plusieurs fois le mot en n. Selon des témoignages, ces paroles ont été prononcées devant des élèves en classe. Des jeunes de l’école Jacques-Rousseau s’insurgent contre l’emploi répété de ce mot qu’ils considèrent comme stigmatisant envers les personnes noires.

« Il y a beaucoup de diversité culturelle dans notre école. Le « n-word » peut affecter tout le monde », dit une élève de troisième secondaire rencontrée près de l’école, jeudi. Elle a indiqué son nom, mais Le Devoir a choisi de préserver son anonymat.

Manifestations

Selon nos informations, une bruyante manifestation contre le racisme a eu lieu à l’intérieur de l’école sur l’heure du dîner, jeudi. Le Devoir a vu deux policiers entrer dans l’établissement. Une autre manifestation sur le même thème a pris place mardi midi.

Le CSSMV « ne tolère aucune forme de racisme ou de discrimination. Une analyse des faits est en cours afin de mieux comprendre la situation et identifier les mesures à adopter. L’ouverture, le respect et l’intégrité sont au centre de nos valeurs, et nous avons à cœur d’offrir à nos élèves un environnement inclusif, respectueux de la diversité », a indiqué au Devoir le porte-parole Alexandre Kozminski Martin.

« Compte tenu de l’analyse en cours, il nous est difficile de donner de plus amples renseignements sur le contexte exact dans lequel ces propos auraient été tenus. Pour l’instant, nous pouvons confirmer qu’il ne s’agit pas de propos récents et que nous sommes à évaluer l’authenticité de l’extrait », a-t-il précisé.

Une pétition contre le « racisme systémique » au sein de l’établissement circule depuis mardi. Au moment où ces lignes étaient écrites, 537 personnes l’avaient signé. La pétition dénonce entre autres des suspensions jugées abusives d’élèves noirs. Cette controverse éclate en pleine semaine interculturelle à l’école Jacques-Rousseau. Des festivités soulignant les origines diverses des élèves ont pris place tous les jours sur l’heure du dîner.