L’Université Laurentienne s’est mise à l’abri de ses créanciers de façon «stratégique»

L’Université Laurentienne s’est placée à l’abri de ses créanciers de manière « stratégique » en 2021, déclare la vérificatrice générale de l’Ontario dans un rapport préliminaire sur les difficultés financières de l’établissement publié mercredi.

La vérificatrice générale, Bonnie Lysyk, a enquêté sur la restructuration à la demande d’un groupe de députés ontariens. L’université nord-ontarienne s’est mise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en février 2021 après s’être déclarée insolvable. Dans les semaines qui ont suivi, l’établissement a sabré 72 programmes, dont 29 en français, et des dizaines de professeurs ont été congédiés.

Cette mesure draconienne a été facilitée par l’utilisation du processus de restructuration, note Bonnie Lysyk. « En se plaçant à l’abri de ses créanciers en vertu de la LACC, la Laurentienne a pu contourner les dispositions de ses conventions collectives », écrit la vérificatrice générale. De plus, la restructuration a permis à la Laurentienne de « limiter la divulgation complète des renseignements financiers et opérationnels au public ».

Dans son rapport d’enquête préliminaire, Bonnie Lysyk affirme que l’université aurait pu éviter de passer par une restructuration sous protection judiciaire. « L’université ne s’en est pas tenue aux précédents habituels du secteur parapublic en déployant des efforts exhaustifs et clairs pour demander une aide financière au ministère des Collèges et Universités », écrit-elle. 40 % des revenus de l’université proviennent du gouvernement.

Selon Bonnie Lysyk, l’université a tardé à présenter une demande officielle de financement au ministère. Une demande n’a été présentée qu’en décembre 2020, mais le délai d’intervention du gouvernement était alors trop court et elle était « accompagnée de renseignements insuffisants ». Quelques mois plus tôt, au mois d’août 2020, la Laurentienne a fait valoir le potentiel de la LACC au ministère, mais n’a pas défini le montant nécessaire pour éviter la procédure judiciaire. L’Université Laurentienne est la première université publique au Canada à restructurer en vertu de la LACC.

La vérificatrice générale suggère qu’environ un an avant le début de la restructuration, la procédure judiciaire était déjà dans les cartes. Des avocats et consultants engagés par l’université ont examiné des options stratégiques pour améliorer la situation financière de l’établissement — qui était alors lourdement endetté — mais que ces options « mettaient surtout l’accent sur la demande de protection en vertu de la LACC ».

Le document déposé par le bureau de la vérificatrice générale mercredi représentait un point de vue préliminaire avant la publication d’un rapport final, qui pourrait être publié dans deux ou trois mois a laissé savoir Bonnie Lysyk en entrevue. La vérificatrice générale souhaitait que les membres actuels du Comité permanent des comptes publics — la cellule transpartisane qui lui a demandé d’enquêter sur l’université — ait accès une première version de l’audit avant la dissolution du parlement au début du mois de mai.

Des cadres trop payés

Au cours des dix dernières années, la dette de l’université a grimpé, constate Bonnie Lysyk dans son audit. La dette à long terme en 2020-2021 a atteint 89,9 millions de dollars. Entre 2014 et 2019, les versements de capital et d’intérêts de la Laurentienne sur la dette à long terme ont presque quadruplé. La haute direction n’a pas élaboré un plan financier à long terme en tenant compte des risques associés à la croissance de la dette.

En revanche, les dépenses et salaires des cadres supérieurs de l’université « ont eu une incidence négative sur la situation financière de la Laurentienne », lit-on dans le rapport.D’après la vérificatrice générale, les salaires des cadres supérieurs de la Laurentienne excédaient les limites fixées par la loi visant à plafonner la rémunération des cadres supérieurs dans le secteur parapublic.

Selon l’université, ce sont plutôt les coûts généraux du corps professoral de la Laurentienne qui étaient l’une des « causes importantes du déclin financier », rapporte Bonnie Lysyk. Pourtant, les coûts des professeurs en salaire et dépenses « ne dépassaient pas de façon significative ceux des universités comparables », note la vérificatrice générale.

« Les cadres ont eu le culot de dire en public que nous étions trop payés », déplore le professeur Albrecht Schulte-Hostedde, qui est membre du sénat de la Laurentienne. D’après l’universitaire, les professeurs au moment de signer leur convention collective tous les trois ans « ne sentaient pas que l’université disait la vérité ». Dans les années qui ont précédé le début de la restructuration, « l’administration disait qu’il fallait des baisses de salaires chez les professeurs », affirme Aurélie Lacassagne, l’une des dizaines de professeurs qui ont perdu leur emploi en 2021.

Pour sa part, le Conseil des gouverneurs de l’établissement — l’équivalent du conseil d’administration — « ne s’est pas assuré que l’administration lui fournissait les renseignements nécessaires pour bien comprendre […] la viabilité financière de l’université ». Le président intérimaire du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne, Jeff Bangs, a fait savoir par voie de communiqué que la perspective de la vérificatrice générale permettra « de mieux comprendre, et de corriger les lacunes antérieures de la Laurentienne ».

Peu de surveillance ministérielle

Bonnie Lysyk pointe aussi du doigt le ministère des Collèges et Universités dans son audit. Son manque de surveillance des établissements postsecondaires a « empêché les fonctionnaires de reconnaître pleinement et de régler les graves problèmes financiers auxquels la Laurentienne est confrontée ». La surveillance financière des universités n’a commencé qu’en 2014-2015, mais à ce moment, l’établissement avait déjà des problèmes financiers depuis au moins cinq ans.

Lorsque le ministère a finalement cerné les problèmes financiers de la Laurentienne, les fonctionnaires n’ont pas tenté d’intervenir de manière proactive a analysé la vérificatrice générale. « Même s’il l’avait voulu, le ministère ne possède pas le pouvoir législatif clair d’intervenir et d’exiger unilatéralement des changements aux activités d’une université », poursuit-elle. « Bien que le ministre travaille avec la Laurentienne durant cette période, les décisions prises concernant les programmes, les employés et la navigation de la restructuration sont uniquement celles de l’établissement et des ses conseillers », a déclaré la ministre des Collèges et Universités Jill Dunlop.

Le ministère des Collèges et Universités est ainsi critiqué pour son rôle dans le dossier de la restructuration en moins d’un mois. Dans son rapport d’enquête sur les coupes spécifiquement dans les programmes francophones de la Laurentienne, la Commissaire aux services en français Kelly Burke a conclu que le ministère avait fait preuve de laxisme en ne prévenant par l’élimination de programmes francophones de l’université qui étaient protégés en vertu de la Loi sur les services en français.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.