Le rapport d’enquête sur la Laurentienne attendu avec impatience

La Commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, déposera jeudi matin son premier rapport d’enquête d’envergure depuis son entrée en poste en 2020. Son enquête sur les coupures de programmes à l’Université Laurentienne est attendue avec impatience par plusieurs membres de la communauté franco-ontarienne.

Kelly Burke a annoncé le début de l’enquête au mois de juin après avoir reçu plusieurs plaintes concernant l’élimination de 69 programmes, dont 28 en français, à l’établissement. En tant qu’organisme partiellement désigné en vertu de la Loi sur les services en français (LSF), la Laurentienne doit offrir depuis 2014 des programmes francophones menant à treize diplômes différents. La commissaire Burke cherche entre autres à déterminer si l’université a respecté ses obligations en vertu de la Loi.

Me. Samantha Puchala, une avocate franco-ontarienne, attend le dépôt du rapport avec impatience. « C’est comme attendre une décision de la Cour suprême », illustre l’ancienne présidente de l’Association des étudiantes et étudiants francophones de l’Université Laurentienne. On ne peut surestimer l’importance du rapport soutient Me. François Larocque, professeur spécialisé en droits linguistiques à l’Université d’Ottawa. « J’ai tellement hâte de le lire », mentionne-t-il.

Responsabilité de l’université

Les opinions sont partagées sur la responsabilité de l’université, qui fait l’objet de l’une des trois questions de la commissaire. D’après Me. François Larocque, l’établissement a manqué ses obligations en coupant des programmes menant à certains des treize diplômes et en ne justifiant pas sa décision, comme elle se doit de le faire en vertu de l’article 7 de la Loi. « On a vu zéro tentative dans les mois qui ont précédé et au moment des coupures, de justification », affirme le spécialiste des droits linguistiques.

Certains ont une interprétation plus étroite de la désignation. Selon Me. Samantha Puchala, la désignation protège l’obtention de treize diplômes et non pas l’accès aux programmes qui y mènent spécifiquement. « Je pourrais voir une situation où une violation de la Loi n’est pas déterminée », dit-elle. L’avocate a examiné la question en 2015 lorsqu’elle était étudiante à la Laurentienne et a déterminé que tous les programmes pouvant mener au baccalauréat en art pouvaient être fermés sauf un « et techniquement la loi pouvait être respectée ».

L’ancien fonctionnaire Didier Pomerleau, qui a traité des dossiers concernant le postsecondaire francophone pendant sept ans au sein de trois ministères — dont celui des Collèges et Université — n’est pas certain de la responsabilité de l’université non plus. « La plupart des programmes [désignés] — peut-être même l’entièreté — semblent encore être offerts », observe-t-il. « Si on parle de l’infraction de la Laurentienne, c’est hypothétique, je pense », dit-il.

Par courriel, Marilissa Gosselin, attachée de presse de la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, a souligné que l’université a d’abord suspendu deux des treize grades désignés en vertu de la Loi, soit la Maîtrise ès arts et celui de la Maîtrise en kinésie humaine. L’établissement élabore des nouveaux programmes pour les remplacer, dit-elle.

Rôle des ministères

D’autre part, Kelly Burke s’est penchée sur les actions des ministères des Affaires francophones et celui des Collèges et Université et de son ministre, Ross Romano. « Est-ce qu’il y a eu une prise en compte de la Loi sur les services en français au ministère ? Est-ce que le ministère lui-même s’est rappelé que la Laurentienne était assujettie », se demande Me. François Larocque.

Le gouvernement et son ministre des Collèges et Universités ont été la cible de critiques des partis d’opposition depuis le début de l’affaire, en 2021. En février, l’Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario (OCUFA) a d’ailleurs demandé la démission de Ross Romano. Le même mois, le ministre a révélé qu’il avait pris connaissance des problèmes financiers six mois plus tôt. En toile de fond, le ministère a réduit les frais de scolarité de 10 % pour les étudiants ontariens en 2019 et les a gelés depuis.

À partir de l’année prochaine, le financement des universités sera aussi en partie axé sur dix indicateurs de rendement. « La priorisation des résultats encouragera les collèges et les universités à être plus efficaces et spécialisés et à se concentrer sur ce qu’ils font le mieux », a affirmé le ministre Romano à l’époque de l’annonce, en 2020. « Le potentiel d’un tel rapport c’est de nous faire réfléchir et d’entrevoir des indicateurs différents lorsqu’il s’agit d’une institution bilingue et francophone », souligne Me. François Larocque.

« Je pense qu’on a un problème plus large avec le financement des universités [en Ontario] et il y a un impact qui est encore plus sévère sur les universités francophones », observe Me. Samantha Puchala. D’après Didier Pomerleau, les employés du ministère des Collèges et Universités doivent surtout se demander quelle est la meilleure manière d’assurer les objectifs stratégiques du gouvernement, c’est-à-dire d’assurer un accès à une programmation de langue française au postsecondaire dans le Nord. « Est-ce à travers la Laurentienne et sa désignation ? Ou est-ce qu’il y a d’autres mécanismes ? », demande-t-il.

Les deux ministères ont « fait tout ce qui était humainement possible » pour prévenir une telle situation à la Laurentienne, assure Matthew Conway, ancien directeur des affaires francophones de la ministre Caroline Mulroney. Les employés des deux ministères sont de bonne foi, dit-il, et ont la francophonie à cœur. « Pour moi, tout le blâme revient à la Laurentienne et pas aux deux ministères mentionnés », affirme Matthew Conway.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.