«Avancée historique» pour des employés de la commission scolaire Kativik

Dans les écoles de la commission scolaire Kativik au Nunavik, il y a toujours eu deux classes d’employés : ceux qui viennent du « Sud » et les « locaux ». Les premiers bénéficiaient d’avantages qui étaient refusés aux seconds, une situation décriée depuis des décennies par les syndicats et la commission scolaire elle-même. Or, voici qu’après toutes ces années, ils peuvent crier victoire : les Inuits auront eux aussi accès à des primes de rétentions et des allocations pour le logement et la nourriture, en vertu d’une nouvelle entente de principe survenue ces derniers jours.

« Enfin, on va être capable de traiter tout le monde sur un pied d’égalité », se réjouit Sarah Aloupa, présidente de la commission scolaire Kativik.

C’était il y a longtemps. Mais Sarah Aloupa n’oubliera jamais sa première journée d’école. « On m’a dit de ne jamais parler ma langue. Je ne comprenais pas vraiment ce qu’on me disait, mais je comprenais très bien le sens de ce doigt désapprobateur. »

Depuis, les Nunavimmiut ont fait du chemin en matière d’éducation, explique-t-elle avec fierté. Ils se sont dotés de leur propre commission scolaire — qui jouit d’un statut particulier en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois — et l’inuktitut est non seulement accepté, mais enseigné. De la maternelle à la troisième année, les cours sont donnés par des Inuits dans leur langue maternelle. Par la suite, l’enseignement est prodigué en français ou en anglais, par des professeurs qui viennent pratiquement tous de l’extérieur. Et cette situation a engendré une nouvelle forme de discrimination.

En effet, pour attirer les professeurs du Sud au Nunavik, la commission scolaire leur offre une maison meublée, des voyages en avion pour rentrer à la maison trois fois par année, une allocation pour la nourriture – il en coûte 52 % de plus pour se nourrir au Nunavik qu’ailleurs au Québec – et une série d’autres avantages.

Les professeurs locaux, eux, vivent souvent à 15 dans une petite maison et n’ont accès à aucune de ces primes de rétention. Cette iniquité crée depuis longtemps des « frictions » entre les deux groupes d’employés, déplorait récemment la directrice générale de la commission scolaire, Harriet Keleutak en entrevue au Devoir.

Dans un communiqué de presse, publié en juin dernier, la présidente Sarah Aloupa allait encore plus loin. « Les conventions collectives avec lesquelles nous travaillons sont un exemple parfait de racisme systémique, écrivait-elle. Elles n’ont pas été conçues par des Inuits ; la voix et les demandes des Inuits n’ont pas été entendues et, par conséquent, elles ne répondent pas aux besoins des Nunavimmiut. »

Avancées « historiques »

Contrairement aux autres centres de services scolaires du Québec, les commissaires de Kativik sont partie prenante des négociations lors du renouvellement des conventions collectives. Ils siègent au comité patronal de négociation en tant qu’employeur, mais ne décident pas de ce qu’ils peuvent offrir ou non comme conditions à leurs employés. Il faut d’abord que cela soit approuvé par les représentants du gouvernement et qu’ils obtiennent les fonds au Conseil du trésor.

Après des années de demandes en ce sens, la commission scolaire Kativik a enfin réussi en décembre dernier à obtenir un financement récurrent qui lui permettra de bonifier les conditions de ses employés Inuits. Kativik a donc présenté de nouvelles offres aux syndiqués et convenu, il y a quelques jours à peine, d’une entente de principe avec les enseignants et les employés de soutien. Des discussions sont en cours avec les professionnels et la commission scolaire est confiante d’arriver avec une entente d’un jour à l’autre avec ce troisième et dernier groupe.

Le conseil des commissaires de Kativik parle d’une « avancée historique ». À la Centrale des syndicats du Québec, la vice-présidente Line Camerlain parle elle aussi de gains historiques » qui mettront fin aux disparités de traitement entre les employés.

À défaut d’obtenir une maison meublée – les infrastructures actuelles ne le permettent tout simplement pas car il y a une importante pénurie de logements dans la région – les employés Inuits auront droit à une allocation pour le logement et pour la nourriture. Ils toucheront également une prime d’attraction et de rétention. Enfin, ils pourront eux aussi accéder à une indemnité de sorties pour aller à Montréal ou sur le territoire.

Contrer la pénurie de personnel

Avec ces nouvelles dispositions, la présidente de la commission scolaire Kativik espère que les Nunavimmiut seront plus nombreux à venir travailler comme professeurs, car l’organisation est confrontée à une grave pénurie de main-d’œuvre.

En ce moment, 38 % des 530 enseignants sont recrutés localement et la quasi-totalité d’entre eux enseignent au premier cycle ou les matières traditionnelles comme la culture et la survie en territoire. Ils sont très peu nombreux à enseigner les autres matières, car cela nécessite qu’ils quittent le territoire pour faire des études universitaires. Les Inuits représentent 32 % des professionnels et 79 % des employés de soutien à la commission scolaire Kativik.

« Enfin, j’ai l’impression que les Inuits vont avoir davantage envie de devenir professeurs et que ceux qui sont déjà avec nous vont arrêter de quitter pour aller chercher de meilleures conditions de travail dans d’autres organisations au Nunavik, explique Mme Aloupa. J’ai hâte de me projeter dans le futur pour voir l’impact que ça va avoir. »