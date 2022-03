La loi 21, source de craintes pour des étudiants en droit et en enseignement

Un grand nombre d’étudiants en enseignement et en droit projettent de faire leur vie hors de portée de la Loi sur la laïcité de l’État québécois — en commençant par ceux portant un signe religieux, mais pas seulement eux.

Près de trois ans après l’adoption de la loi 21, 73,9 % des futurs, actuels ou anciens étudiants en enseignement qui portent un signe religieux et 54 % des futurs, actuels ou anciens étudiants en droit qui portent un signe religieux réfléchissent à l’idée de quitter le Québec, peut-on lire dans un rapport de recherche signée par les professeures Elizabeth Elbourne (Université McGill) et Kimberley Manning (Université Concordia).

Celles-ci se sont employées à mesurer l’incidence de la loi 21 sur les projets de vie d’étudiants et de diplômés en enseignement et en droit. Pour y arriver, elles ont notamment distribué un questionnaire sur les campus des collèges et des universités, que 629 personnes ont rempli entre le 13 octobre 2020 et le 9 novembre 2021. « L’échantillonnage est relativement petit et pas nécessairement représentatif de l’ensemble des étudiants du Québec en droit et en éducation », précisent-elles.

L’idée de tourner le dos au Québec trotte aussi dans la tête de plusieurs étudiants et diplômés qui ne portent pas de signe religieux. En effet, 46 % des personnes interrogées se disent être « très ou assez susceptibles de chercher du travail ailleurs qu’au Québec à cause de la loi 21 ».

« Ce ne sont pas seulement les gens qui portent un symbole religieux, mais ce sont les membres de leur famille, ce sont leurs amis, ce sont leurs camarades de classe qui repensent leur carrière, se demandent s’ils vont rester au Québec, et cela se répercute sur leur impression générale du Québec », soutient Kimberley Manning.

D’autres, moins nombreux, se résigneraient plutôt à revoir leurs plans de carrière, croyant — parfois à tort — ne pas pouvoir aller au bout de leurs ambitions professionnelles en raison de la loi 21.

« Au lieu d’aller en droit, je vais essayer de rentrer en psychologie. Je voulais être enseignante de droit au niveau universitaire », a souligné une collégienne portant le hidjab.

« Je comptais terminer mes études en droit ou enseigner à l’université, mais j’ai changé mes plans parce que je n’ai pas d’avenir au Québec dans ces domaines », a affirmé une étudiante inscrite au programme Droit et société de l’Université Concordia. La femme, qui porte aussi le voile islamique couvrant les cheveux, les oreilles et le cou, dit ne pas pouvoir se résoudre à demander à son mari de renoncer à son emploi et à déraciner leurs trois enfants de Montréal, « une ville que nous aimons et dans laquelle nous avons vécu la majeure partie de notre vie ».

La loi 21 interdit à certains employés de l’État québécois, dont les policiers, les procureurs, les gardiens de prison, les enseignants et les directeurs d’école primaire ou secondaire publique de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions. Les avocats de pratique privée et les professeurs de cégep ou d’université ne sont pas assujettis à l’interdiction du port de signe religieux.

Épisodes de discrimination

Par ailleurs, les chercheuses notent une montée de l’islamophobie et de l’antisémitisme depuis l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État par l’Assemblée nationale, en juin 2019.

Pas moins de 76,2 % des femmes portant le hidjab ou un foulard interrogées dans le cadre du projet de recherche ont rapporté avoir subi de la discrimination. Elizabeth Elbourne dit avoir été « surprise par les expériences de discrimination vécue — harcèlement dans la rue, etc. » relatées par les étudiants au fil de ses travaux.

Les autrices prennent soin de signaler « une forte possibilité [de] biais de sélection en faveur de ceux opposés à la Loi » dans les résultats du sondage, qui serait causé par le « haut taux de réponse dans la région de Montréal, où se concentrent les minorités religieuses plus que partout ailleurs au Québec, et des personnes portant des signes religieux visibles ».

Cela dit, « le fait que peu de personnes aient répondu afin d’exprimer un fort soutien à la Loi est un élément significatif en lui-même », estiment-elles.