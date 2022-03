«Trop» de femmes sur le conseil d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne?

Y a-t-il trop de femmes au conseil d’administration du collège de Bois-de-Boulogne ? Une nouvelle directive pour favoriser le recrutement de « candidatures masculines » pour les prochains membres du conseil fait bondir l’association étudiante et fait sourciller une experte.

Lors de l’assemblée du 22 février dernier, les administrateurs se sont penchés sur une série de critères de sélection recommandés par le comité de gouvernance et d’éthique. Parmi ceux-ci, on privilégie « les candidatures masculines permettant de se rapprocher de la parité au conseil », peut-on lire dans ce qui a été proposé, et ensuite adopté, par le conseil.

Le CA compte une vingtaine de membres, en majorité des femmes, et était à la recherche de deux personnes dans un appel de candidatures diffusé le 19 janvier.

« Ça discrimine l’engagement des femmes, sous prétexte qu’il y a trop de femmes au conseil d’administration », lance Laurence St-Amand, chargée des affaires institutionnelles de l’Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) et représentante étudiante au conseil d’administration.

Celle-ci était absente lors de la séance du conseil et a appris la nouvelle par la suite. Elle ajoute que les femmes ont été historiquement discriminées dans les postes de pouvoir, plus que les hommes, et qu’il y a encore du chemin à faire.

« Si on s’attarde au fait qu’il y a 20 % de femmes dans les CA au Québec… Ça n’a aucun sens de prôner un principe de parité quand la femme est moins présente que l’homme dans les CA en général », estime-t-elle. Selon des données diffusées par Statistique Canada l’année dernière, la proportion de femmes au sein des conseils d’administration dans la province est passée de 19,0 % en 2017 à 19,4 % en 2018.

« La parité, cela concerne surtout les personnes qui vivent des injustices », ajoute Ludmila Hérault, adjointe aux communications de l’AGEBdeB et coordinatrice du comité femme. Elle se dit choquée. « C’est important qu’il y ait des hommes au CA, mais c’est un engagement qui est volontaire, et les hommes n’ont jamais été empêchés de se présenter », ajoute-t-elle.

En réaction aux événements, le comité femme de l’association étudiante a distribué une lettre sur le campus le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, pour dénoncer la situation et inviter tous les étudiants et professeurs « choqués, déçus et fâchés » à écrire au conseil d’administration.

Le Collège n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Diversité plutôt que parité

« Mon premier réflexe a été de me dire que c’est aberrant comme situation », souligne Diane Gagné, professeure et directrice de l’École de gestion à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), et qui travaille sur les questions de mixité. « C’est dénaturer ce qu’on veut dire par parité. Et dans la majorité des conseils d’administration, il n’y a pas assez de femmes », dit-elle.

Dans le cas particulier du collège de Bois-de-Boulogne, elle pense qu’il faudrait mettre en avant le principe de diversité plutôt que celui de parité. « Le mot n’est pas juste quand on parle de parité dans un conseil d’administration. La vraie question, c’est qui est là, et quelle diversité on a, et pourquoi les hommes ne sont pas là ? » lance-t-elle.

De façon générale, dans le choix des membres d’un CA, elle pense qu’il faut plutôt s’attarder à la question de la représentation des personnes racisées, des différents groupes d’âge, ou au statut socio-économique, plutôt qu’au genre des personnes.