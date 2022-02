Nouveau blitz de travaux en 2022 pour une meilleure qualité de l’air dans les écoles

Québec apportera plus de 100 000 ajustements à ses classes en 2022 pour qu’elles répondent aux critères de qualité de l’air fixés par la science. De ce nombre, 350 interventions doivent permettre l’ajout de nouveaux échangeurs d’air.

C’est l’information qu’a fait paraître mercredi matin le ministère de l’Éducation. Une enveloppe totale de plus de 225 millions de dollars doit financer ces mesures d’appoint. « Je pense qu’à la fin de l’opération, le travail sera fait », a souligné le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, quelques minutes avant de s’engouffrer dans le Salon bleu, mercredi.

Dans un communiqué rendu public en matinée, le ministère indique qu’« à terme, plus de 35 000 locaux dans près de 2400 bâtiments scolaires auront été visés par des travaux de qualité de l’air ».

Un document détaillé laisse entrevoir des remplacements des filtres des systèmes de ventilation dans plus de 14 000 classes et des réparations dans plus de 7000 locaux. Quant aux classes qui installeront des échangeurs ou des purificateurs d’air en 2022, elles sont au nombre d’environ 1200.

Le cabinet du ministre de l’Éducation assure avoir fait des réserves d’appareils de ventilation. Ceux-ci pourraient être envoyés au courant de l’année si besoin est, a-t-on dit au Devoir.

Québec se réjouit tout de même de la qualité de l’air dans ses classes, qui, dans « plus de 95 % des locaux », répond à sa norme maximale de CO 2 . « Moins de 0,5 % des locaux ont enregistré une concentration moyenne hebdomadaire de CO 2 supérieure à 2000 ppm [parties par million] », indique le ministère, qui assure faire un suivi avec les établissements touchés.

L’installation de lecteurs de CO 2 a vite éveillé les soupçons de certains professeurs au retour de la relâche scolaire, en janvier. Selon plusieurs témoignages récoltés par Le Devoir à l’époque, les lectures dépassaient régulièrement la norme imposée.

D’après les données publiées mercredi, les lectures se sont régulièrement améliorées depuis le début de l’année. La semaine dernière, trois quarts des appareils de lecture installés à travers le Québec affichaient des lectures moyennes inférieures aux 1000 ppm de CO 2 dans l’air.

D’autres détails suivront.