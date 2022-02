Baisse marquée de l’absentéisme dans les écoles

Plus d’un mois après le retour en classe en personne dans les écoles du Québec, la baisse du nombre d’élèves et d’enseignants absents à cause de la COVID-19 semble se poursuivre depuis quelques semaines. Selon des syndicats d’enseignants, le pire est passé sur ce plan. Toutefois, ils notent que des élèves accusent un retard, et faire le bulletin de février n’a pas été facile pour tous les enseignants.

La rentrée des classes au primaire et au secondaire s’est faite le 17 janvier. Québec avait alors mis en place un système de « surveillance syndromique » pour mesurer le taux d’absentéisme des élèves et du personnel. Depuis, les établissements scolaires présentent un état de la situation deux fois par semaine. Ces bilans sont toutefois incomplets, puisqu’ils sont basés sur la divulgation de la part des parents, mais aussi parce que certains établissements omettent de fournir les données.

Les données diffusées par le ministère de l’Éducation montrent qu’un sommet a été atteint le 1er février, tant du côté des élèves que des enseignants. À ce moment, 65 015 élèves étaient absents à cause de la COVID-19, ce qui représente 4,74 % du nombre total d’élèves dans la province. Au total, 96 % des écoles du réseau public et 84 % des établissements du réseau privé ont fourni leurs données pour cette période.

Les absences ont ensuite chuté progressivement pour se rendre à 32 006 élèves, selon les dernières données, publiées mardi, ce qui représente 2,34 % des élèves. Cette fois, 90 % du réseau public a transmis ses données, contre 74 % des établissements privés.

« Le mois de janvier a été très difficile à gérer, il y avait parfois des classes à moitié pleines. Ça rentrait et ça sortait, souligne Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal. Mais ce qu’on entend depuis deux semaines, c’est que ça s’est calmé. On a moins d’appels. »

La situation est maîtrisée et « ce n’est pas l’hécatombe », rapporte-t-elle, « mais on sent qu’on n’a pas beaucoup de lousse » sur le plan du personnel enseignant. « Les gens nous ont dit que cette vague était plus difficile que les autres, probablement parce qu’il y a de la fatigue et que les capacités d’adaptation ont leurs limites. On va se croiser les doigts que les choses vont se calmer », dit-elle.

« La situation est moins mauvaise que ce à quoi on s’attendait à la rentrée », affirme de son côté Dominic Loubier, président du Syndicat des enseignants de la Chaudière.

Le problème se situe surtout dans la charge de travail supplémentaire des enseignants que constitue le suivi des élèves isolés à la maison, dit-il. Ceux qui sont absents à cause de la COVID-19 se font donner un certain nombre d’heures d’exercices à faire à la maison.

De son côté, la Santé publique du Québec invite à la prudence dans l’interprétation des données. « Des validations sont toujours en cours, et il sera nécessaire d’avoir une donnée stable pendant encore quelque temps afin de suivre adéquatement les tendances dans les données d’absentéisme scolaire. Par ailleurs, il est important de noter que les données d’absentéisme se basent sur l’autodéclaration des écoles et des parents », écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel envoyé au Devoir.

Matière manquée

Des élèves ont parfois manqué jusqu’à 10 jours d’école depuis le retour en janvier, et certaines classes ont eu beaucoup d’absents en même temps, ce qui a des répercussions. « On a beau envoyer des choses à faire à la maison, ça les tient occupés, par contre, ça ne peut pas être de la nouvelle matière, explique Eve St-Germain Duval, enseignante de 5e année dans une école primaire de Montréal. Ce n’est pas à ce moment-là qu’ils vont faire de nouveaux apprentissages. »

Les élèves pourraient avoir plus de soutien à la maison pour ne pas être laissés à eux-mêmes, pense-t-elle. « L’année dernière, le Centre de services scolaire de Montréal avait un service d’accompagnement. Une enseignante-ressource prenait contact avec l’élève et, à partir de ma planification, elle offrait un suivi qui ressemblait à du tutorat. »

Le retour en classe en personne l’inquiétait en janvier vu le nombre élevé de cas de COVID-19. Mais elle juge qu’en ce qui concerne les apprentissages, il vaut malgré tout mieux être présent en classe que faire l’école en ligne.

Les enseignants disent qu’il a été difficile de faire les bulletins de février, raconte Mélanie Hubert. « Il va y avoir du retard scolaire à récupérer, et ça va prendre un certain temps », ajoute-t-elle. Les enseignants de matières comme l’anglais ou l’éducation physique, qui voient les élèves une fois par semaine, ont par exemple de la difficulté à bien les évaluer, comme il y a eu des absences ou des fermetures de classe.

Au cabinet du ministère de l’Éducation, on trouve encourageant de voir diminuer le taux d’absentéisme. On souligne préférer qu’un pourcentage d’élèves soient absents plutôt que fermer les classes, entre autres pour des raisons de socialisation et de santé mentale.