L’Université de Montréal a reçu un don « sans précédent » de 40 millions de dollars en provenance de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau, qui servira à concrétiser un programme en entrepreneuriat à grande échelle ouvert aux étudiants de toutes les facultés. La moitié servira à financer la construction d’un nouveau pavillon évalué à 150 millions de dollars et l’université espère que Québec allongera une partie du montant.

« C’est pour honorer la mémoire de notre père, a lancé Pierre Karl Péladeau lors de l’annonce mercredi en compagnie du recteur de l’UdeM, Daniel Jutras. Je peux vous assurer que c’est un homme exceptionnel, un homme qui a toujours cru aux vertus de l’éducation ».

Le nouveau pavillon, qu’on souhaite à « la fine pointe de la technologie », sera ainsi nommé en l’honneur du fondateur de Québecor, Pierre Péladeau. Il s’agit du don unique le plus important jamais octroyé à une université francophone au Canada, a précisé le recteur. « Avec ce don sans précédent, nous posons une pierre sur laquelle l’Université de Montréal bâtira une culture entrepreneuriale engagée et responsable, a souligné Daniel Jutras. On sortira des sentiers battus, on innovera, on pensera autrement et on le fera en français. »

20 millions de dollars du don de la famille Péladeau financeront la construction du pavillon, qu’on espère voir achevé dans un horizon de cinq ans sur le campus MIL. L’université contribuera elle aussi financièrement mais l’aide du gouvernement pourrait s’avérer nécessaire. « Elle n’est pas encore estimée, il faut que ces projets soient approuvés par Québec et on espère obtenir leur soutien », a souligné le recteur.

En attendant, l’UdeM planifie louer des locaux et le programme baptisé « Millénium Québecor » verra le jour progressivement à partir de ce printemps. « Il y aura des activités de sensibilisation », a mentionné le recteur.

Le programme sera offert dans sa version plus complète une fois approuvé par les instances de l’université, possiblement en 2023 et sous forme de mineure, et devrait permettre l’embauche de professeurs supplémentaires. À terme, on souhaite offrir formation, mentorat, stages, locaux et financement aux étudiants de toutes les disciplines qui souhaitent démarrer une jeune pousse ou une entreprise d’économie sociale. Ceux-ci seront accompagnés pendant tout leur cheminement universitaire et le programme sera crédité.

« Il n’y a pas de grande université dans le monde qui n’a pas de programme costaud pour soutenir l’entrepreneuriat de ses étudiants. Nous en avons un ici en ce moment, mais il est à petite échelle », a mentionné Daniel Jutras.