Le Collège Dawson veut «tout faire» pour que Québec change d’idée sur son agrandissement

Le Collège Dawson estime être victime de discrimination à la suite de la décision du gouvernement Legault d’annuler une subvention de 100 millions de dollars pour agrandir ses locaux. Ses représentants demandent une rencontre avec le premier ministre et promettent de « tout faire » pour que le gouvernement change d’idée.

« Je crois que c’est un traitement inéquitable de tous nos étudiants. Nous ne faisons pas de distinction entre anglophones, francophones et allophones. Notre environnement est très multiculturel et c’est de la discrimination envers tous les étudiants de Dawson, a lancé la directrice générale, Diane Gauvin, lors d’une conférence de presse jeudi avant-midi. Clairement, cela ressemble à une décision politique ».

Le premier ministre François Legault a expliqué la semaine dernière qu’« il vaut mieux agrandir les collèges francophones avant d’accroître la capacité » du cégep de langue anglaise. Le projet était pourtant considéré comme prioritaire à la suite de l’adoption du projet de loi 66, en décembre 2020.

« Nos besoins sont reconnus depuis de nombreuses années, a mentionné Diane Gauvin. Nous avons un déficit d’espace depuis 25 ans. C’est refusé maintenant, et c’est sur la base de la langue. »

Le conseil d’administration du Collège a adopté une résolution mercredi soir pour exprimer sa « vive déception et sa désapprobation » au premier ministre du Québec. « Le Collège Dawson signifie l’importance et la nécessité que le dossier soit traité de façon juste et équitable en vertu des normes ministérielles en vigueur », a dit Michael Goldwax, président du conseil d’administration du Collège Dawson, en récitant la résolution devant les journalistes.

« Nous ne changerons pas d’idées »

Pour l’instant, c’est en demandant une rencontre avec François Legault que le Collège espère faire changer les choses. « Je suis optimiste que nous allons rencontrer M. Legault et nous allons tout faire en notre pouvoir pour influencer cette décision », a mentionné Mme Gauvin.

Questionné par Le Devoir à savoir si M. Legault acceptait de les rencontrer et quoi envisager d’une rencontre, le bureau du premier ministre s’en est tenu à répondre que « nous ne changerons pas d’idées ». « Nous avons fait le choix de privilégier les projets d’agrandissements dans les cégeps et universités francophones du Grand Montréal, en raison de la forte demande et des grands besoins anticipés, a indiqué par courriel l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves. La ministre McCann regarde toutefois avec Dawson pour trouver d’autres alternatives, mais le projet d’agrandissement tel qu’on le connaît n’ira pas de l’avant. »

Sans aller jusqu’à « s’installer devant le parlement avec des klaxons », le Collège n’exclut pas un recours judiciaire pour contester la décision du gouvernement. « Pour l’instant on essaye de modifier la décision et après on verra s’il y a des options supplémentaires », a expliqué Diane Gauvin, en précisant que le Collège n’en est « pas du tout là » pour l’instant.