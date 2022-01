L’Université Laurentienne devra remettre certains documents au Parlement ontarien

L’Université Laurentienne aura finalement à remettre certains documents au Parlement ontarien d’ici le 1er février, a déterminé un juge de la Cour supérieure de l’Ontario dans une décision rendue publique jeudi.

En décembre, le Comité permanent des comptes publics — une cellule parlementaire transpartisane — a demandé à l’Assemblée législative ontarienne de livrer un mandat de comparution à deux hauts dirigeants de l’université pour les forcer, sous peine de prison, à leur soumettre une panoplie de documents. Cela inclut des courriels entre des dirigeants de l’université et leurs avocats, ainsi que des rapports de dépense. Le comité souhaite faire la lumière sur les déboires financiers de l’université, qui s’est mise à l’abri de ses créanciers il y a maintenant un an.

Une partie des documents aura finalement à être soumise, malgré les contestations des avocats de l’université. « Nous sommes satisfaits que la cour ait reconnu l’habileté de l’Assemblée législative, élue démocratiquement, d’obtenir des documents pour les Ontariens », a réagi le leader parlementaire Paul Calandra par voie de communiqué.

Les documents sous scellés par la cour dans le cadre de la restructuration — deux lettres échangées entre le recteur Robert Haché et le ministère des Collègues et Université de l’Ontario — et ceux liés à une ordonnance de médiation n’auront pas à être remis pour le moment. Une audience sur leur possible divulgation aura lieu en février ou mars. Selon le juge Geoffrey Morawetz, il n’est pas encore clair si l’Assemblée législative peut forcer la production de documents sujets à une ordonnance du tribunal, comme c’est le cas pour ces documents.

« La question de savoir si l’Assemblée peut forcer la production de cette information ou si cela va au-delà du privilège de l’Assemblée nationale est une question sérieuse qui n’a pas encore été étudiée », a-t-il écrit. Leur divulgation, dit-il, pourrait causer un « préjudice irréparable ». Le 5 février 2021, le tribunal a désigné un tiers parti pour médier les discussions entre l’université et différentes parties prenantes dans le cadre de la restructuration. L’ordonnance de médiation indiquait entre autres que toutes les notes, déclarations et documents du médiateur devaient rester confidentiels.

La vérificatrice générale Bonnie Lysyk, qui a demandé les documents de médiation dans le cadre de sa propre enquête sur la Laurentienne, a déclaré au Devoir que les avocats de son bureau cherchaient à déterminer quels documents étaient couverts par l’ordonnance de médiation. « On a beaucoup d’avocats à Queen’s Park qui vont examiner ce que dit le langage », a affirmé pour sa part la députée néodémocrate France Gélinas, ancienne membre du Comité permanent des comptes publics.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.