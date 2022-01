Pourquoi l’Université de l’Ontario français peine-t-elle à attirer des élèves franco-ontariens?

Moins de vingt élèves du niveau secondaire ontarien ont soumis une demande d’admission à l’Université de l’Ontario français (UOF) pour une deuxième année consécutive. Des membres de la communauté franco-ontarienne y voient la conséquence d’une région mal choisie pour l’établissement. D’autres appellent à la patience.

Seulement quatorze élèves ont soumis une demande pour étudier à temps plein à l’université à l’automne prochain, soit cinq de moins qu’à pareille date l’année dernière. Le recteur Pierre Ouellette expliquait en juillet, à quelques mois de la première rentrée, que l’université n’avait pas été en mesure de recruter un nombre d’étudiants locaux aussi important qu’espéré en raison de l’approbation tardive des programmes. L’université cible particulièrement les élèves du centre et sud-ouest de la province, où la population francophone est en croissance.

Mais les étudiants de cette région ont moins tendance à étudier en français que leurs pairs franco-ontariens, selon le professeur de l’Université d’Ottawa André Samson, qui n’est pas surpris des dernières données du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario. Dans le cadre d’une étude, en 2014, le professeur a sondé des milliers d’élèves de douzième année dans des écoles françaises de la province sur leur transition scolaire.

« Ces jeunes vivent dans un milieu totalement anglophone », dit-il en entrevue, au sujet des élèves rencontrés dans trois écoles de la région de Toronto durant ses recherches. Ils s’identifiaient donc moins au français. « Les raisons qui motivent la poursuite des études postsecondaires en français sont surtout reliées à l’identité langagière et à la langue parlée à la maison », écrit le professeur dans une présentation de son étude.

« Il faut être patient et faire confiance à l’administration », prévient néanmoins le Torontois Michael Norris. L’ex-membre d’un comité gouvernemental explorant le projet d’une université francophone, avant l’ouverture de l’Université de l’Ontario français, croit encore fermement au projet. « L’intérêt va grandir au fil du temps », promet-il.

Insécurité linguistique

Au moment de la remise des diplômes à l’école secondaire Étienne-Brûlé de Toronto, en 2019, seulement quatre des 60 diplômés ont choisi de continuer leur éducation en français, se souvient Natasha Pelletier. La Torontoise, autrefois présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), est l’une des quatre membres de la cohorte qui a pris la direction d’un établissement francophone.

Sa meilleure amie, comme plusieurs autres étudiants, s’est inscrite à l’Université Ryerson, dit-elle. « La grande majorité des élèves n’était pas à l’aise de parler français à cause de l’insécurité linguistique », décrit Natasha Pelletier. Beaucoup n’aimaient pas parler la langue. « Le système d’éducation ne nous prépare pas vraiment bien à être à l’aise en français », avance l’étudiante de l’Université d’Ottawa.

« Pour faire des études postsecondaires en français, il faut un niveau de français excellent qui va parfois au-delà du niveau généralement obtenu après le secondaire », estime Véronique Ponce, une ancienne professeure de français au Collège des Grands Lac, un établissement postsecondaire torontois qui a desservi le centre et sud-ouest de la province entre 1995 et 2001. « C’est tout un enjeu malgré la politique d’aménagement linguistique de l’Ontario », ajoute-t-elle.

À l’Université d’Ottawa, Natasha Pelletier note qu’elle a aussi pu trouver une plus grande communauté francophone que celle de l’UOF. « Qui voudrait faire des études en français dans un environnement anglophone alors qu’Ottawa, Montréal et Québec sont à côté et qu’ils offrent une vie sociale et un soutien en français que l’on n’a pas ici à Toronto ? », se questionne Véronique Ponce.

Compétition féroce

Michael Norris, âgé de 25 ans, assure qu’il se serait inscrit à l’UOF s’il en avait eu la chance. « Je suis francophile, mes parents sont anglophones et j’aurais diplômé à l’UOF », explique celui qui est maintenant agent de développement économique au Conseil de la coopération de l’Ontario. Mais la compétition est féroce dans la région, souligne André Samson. « L’idéal pour les élèves [torontois] c’est d’aller faire leurs études à l’Université de Toronto et je les comprends : c’est prestigieux et ça attire des étudiants du monde entier », note le professeur.

Les élèves de douzième année qu’il a rencontrés avaient aussi une « indécision vocationnelle sévère », relate M. Samson. Ce dernier est en faveur de l’expansion des programmes en français en Ontario, mais pense que l’ouverture d’un campus francophone à Toronto d’une université déjà existante, avec des programmes reconnus, aurait été une offre davantage attirante. « Quand on est jeune, on est anxieux, donc on ne veut pas craindre que [notre programme] ne nous mène nul part », affirme Natasha Pelletier.

L’entente de financement de l’université prévoit le financement des gouvernements provinciaux et fédéraux pendant huit ans. « On a huit ans pour construire la réputation de l’UOF, ce n’est pas beaucoup de temps », remarque Michael Norris, qui a travaillé brièvement pour l’établissement en 2020. À mesure que les premiers diplômés de l’université entreront sur le marché du travail, l’établissement gagnera en notoriété, dit-il. « Dans 14-15 ans, ça va exploser », pense le Franco-Ontarien.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.