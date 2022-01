Une classe fermera si 60% des élèves sont en isolement

Une classe pourra basculer en enseignement à distance si 60 % des élèves sont absents après avoir été placés en isolement, indique un arrêté ministériel adopté samedi par le gouvernement.

Cette mesure a été ajoutée au document qui résume les consignes du ministère de l’Éducation au réseau scolaire.

« Comme la Direction de la santé publique ne fait plus d’études épidémiologiques, elle n’ordonnera plus de fermetures de classes ou d’écoles. Cependant, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pourra basculer une classe en enseignement à distance si au moins 60 % des élèves de cette classe sont tenus de suivre les consignes d’isolement établies par une autorité de Santé publique en raison de la COVID-19, à compter de la deuxième journée du calendrier scolaire suivant l’atteinte de ce pourcentage », indique la directive.

« Dans un tel cas, un avis écrit devra être transmis aux parents au moins 24 heures à l’avance pour les informer du basculement en enseignement à distance. De même, en cas de manque de personnel, lorsque l’organisme a réalisé toutes les mesures de son plan de contingence et ne peut plus assurer la présence d’un intervenant scolaire dans une classe, il pourra la basculer en enseignement à distance », précise le document.

Il s’agit d’un changement majeur de stratégie quant aux infections en milieu scolaire. Avant le temps des Fêtes, une classe était fermée pour cause d’éclosion si deux infections étaient signalées dans une classe. Québec demande désormais l’isolement d’élèves infectés ou ayant été en contact avec une personne infectée à la maison — et non à l’école.

Le signe d’une « perte de contrôle », dit la FAE

Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), estime que la décision de fermer une classe si 60 % des élèves sont en isolement témoigne de la « perte de contrôle » du gouvernement. « À partir du moment où le gouvernement a perdu le contrôle du variant Omicron, il faut qu’il essaie de rendre gérable ce qui ne l’est pas », dit-il.

Le chef syndical se demande ce qu’il arrivera si 50 % des élèves d’un groupe sont en isolement. Le prof devra-t-il enseigner à la moitié du groupe en classe et à l’autre moitié à distance ? « C’est pousser à la limite la capacité d’un prof à s’adapter. Est-ce qu’on demande aux profs d’avoir le don d’ubiquité ? »

Cet arrêté ministériel permet notamment de changer les ratios maître-élèves ainsi que la tâche des enseignants, après consultation des syndicats. Sylvain Mallette trouve cela « contradictoire » avec le message gouvernemental qui affirme que la situation sanitaire est en voie de s’améliorer.

D’autres détails suivront.