Retour en présence marqué par l’inquiétude sur les campus

Les cégeps et les universités se sont fait dire mercredi que le gouvernement maintient la rentrée en présence pour lundi prochain, avec possibilité de rester en enseignement virtuel jusqu’à la fin du mois de janvier.

Dans le réseau de l’enseignement supérieur, on s’attend à ce que le directeur national de santé publique intérimaire, Luc Boileau, confirme jeudi le retour en classe pour le lundi 17 janvier. Le Dr Boileau, qui a succédé à Horacio Arruda cette semaine, doit aussi annoncer jeudi s’il maintient ou non le retour en classe ce lundi dans les écoles primaires et secondaires.

Les syndicats d’enseignants sont ressortis « relativement satisfaits » d’une rencontre virtuelle avec des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur mercredi, même si des inquiétudes subsistent au sujet du retour sur les campus.

« On nous a dit qu’il y a eu peu d’éclosions durant l’automne en enseignement supérieur, mais c’était avant le variant Omicron. On sous-estime l’ampleur du phénomène actuel de contamination », dit Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Elle s’attend à ce que la gestion des absences d’étudiants et de membres du personnel pose un défi logistique considérable. Elle anticipe de multiples reprises de cours et d’examens en raison des périodes d’isolement dues à la COVID-19.

« Les banques de congés sont vides. Il faudra prévoir du télétravail et des congés de maladie », ajoute Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ).

Rentrée à géométrie variable

La rentrée se fera de manière variable d’un cégep à l’autre : selon nos informations, le cégep de Saint-Hyacinthe a repoussé le début de la session d’hiver au 31 janvier. La rentrée se fera en personne. Il n’y aura pas de cours virtuels. De son côté, le cégep régional de Lanaudière a reporté le début de session (en présence) au 7 février. La plupart des cégeps et des universités se conforment aux directives de Québec et lanceront leur session entre le 17 et le 31 janvier, en présence ou à distance.

Le ministère a confirmé l’intention d’offrir des tests rapides de dépistage et des cliniques de vaccination sur les campus, mais les détails restent à déterminer.

Un événement rare est survenu lors de la rencontre de mercredi au sujet de l’enseignement supérieur : la ministre Danielle McCann est venue s’adresser quelques minutes aux participants. Les acteurs du réseau étaient surpris d’apercevoir la ministre, qui se fait discrète durant cette période de crise.