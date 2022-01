Questions d’enfants et réponses de ministre sur l'école à distance

Certains enfants se réjouissent de pouvoir traîner au lit plus longtemps, de ne s’habiller qu’à moitié et d’avoir le temps de jouer entre leurs cours. D’autres ne rêvent que de retourner sur les bancs d’école et d’être entourés à nouveau de leurs amis. L’école à distance bouscule la vie des élèves, qu’ils soient au préscolaire, au primaire ou au secondaire. Le Devoir leur a laissé la parole cette semaine pour qu’ils fassent part de leurs préoccupations. Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a accepté de répondre à leurs questions. Propos recueillis par Magdaline Boutros.

C’est la troisième année qu’on a des périodes d’école à la maison : est-ce que ça va être la même chose chaque année jusqu’à la fin de ma scolarité ?

Édouard, 10 ans

On espère tous que non ! Nous savons que c’est beaucoup plus intéressant d’être à l’école, pour apprendre, pour voir son enseignant et ses amis… Mais quand le virus devient trop dangereux et se répand trop, il faut limiter nos contacts le plus que possible et c’est pourquoi on vous demande de faire l’école à distance. Avec un peu de chance, la propagation du virus sera bientôt maîtrisée.



Pourquoi vous dites que c’est pas bon pour nous de passer notre journée sur un écran en vacances, mais que ça ne vous dérange pas quand c’est pour l’école à la maison ?

Achille, 10 ans

Aller à l’école est super important et pour le moment, le virus nous empêche de vous permettre d’aller en classe. On est donc obligés d’utiliser les ordinateurs ! Mais même avec l’école à distance, il est important de ne pas passer sa journée devant les écrans. Profitez de vos pauses et de vos congés : bougez, allez dehors, dessinez, lisez un livre !



Si on continue l’école à la maison pendant plusieurs semaines, est-ce qu’on pourrait avoir moins de cours [au secondaire] ? C’est vraiment difficile de rester concentrée toute la journée.

Mathilde, 12 ans

Nous savons qu’il est difficile de passer plusieurs heures devant les écrans et de garder sa concentration. Par contre, même à la maison, il est important de voir tous les apprentissages qui sont prévus aux programmes d’études. Ces acquis seront essentiels pour le reste de votre parcours scolaire et pour votre vie adulte ! Si nous respectons tous les règles sanitaires et que nous continuons de nous protéger, le virus sera moins présent et tout le monde pourra retourner à l’école.



J’ai mal aux yeux et à la tête quand je suis des cours toute la journée sur mon ordinateur. Qu’est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ?

Colin, 10 ans

Après une bonne séance de travail devant l’ordinateur, c’est important de prendre des pauses, de bouger et de se reposer ! Essaie de faire autre chose qu’être devant un écran quand tu as terminé des cours, prends un livre, dessine, va jouer dehors : ça te fera du bien !



Je m’ennuie beaucoup de mon enseignante et de mes amis. Je trouve ça difficile de rester à la maison…

Alice, 6 ans

Tu n’es pas la seule ! Nous nous ennuyons tous de voir notre famille, nos amis et nos collègues. Mais le virus rend trop de gens malades, c’est pourquoi il est important de limiter nos contacts, de se faire vacciner et de respecter les règles sanitaires. Si on agit tous comme il faut, le virus sera moins présent et on pourra enfin tous se revoir. Moi aussi, j’ai hâte !



L’école en ligne, j’aime moins ça. Si on ne peut pas retourner en classe, est-ce qu’on pourrait faire autrement ? Dans une bulle, au parc, dans la cour… Ou chacun son tour à l’école, avec un masque, ou deux ou trois s’il le faut.

Renaud, 10 ans

Pour le moment, tellement de gens sont malades qu’il est important de se voir le moins possible et de limiter nos contacts afin de ne pas répandre le virus. Par contre, le beau temps reviendra et on pourra retourner à l’école et voir ses amis !



Pourquoi j’ai juste une heure de classe par jour [en 1re année] ? J’aimerais avoir plus de cours et j’aimerais aussi pouvoir dîner et prendre ma collation en ligne avec mes amis pour pouvoir leur parler...

Raphaël, 6 ans

Il serait possible de prévoir un rendez-vous en ligne avec tes amis ! Tu pourrais demander à tes parents d’essayer de prévoir quelque chose. Et pour les cours, n’oublie pas que tu peux continuer d’apprendre toute la journée. As-tu des livres à la maison qui pourraient t’aider à t'exercer à lire et à apprendre des choses ? Tu pourrais parler de ce que tu as appris en dînant avec tes amis !