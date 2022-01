Cours virtuels possibles jusqu’au 31 janvier dans les cégeps et les universités

Devant la flambée des cas du variant Omicron, le gouvernement Legault accorde une « période de transition » allant jusqu’au 31 janvier pour le retour en présence dans les cégeps et les universités.

Selon ce que Le Devoir a appris, Québec maintient le retour sur les campus « à partir du 17 janvier », comme l’a recommandé la Direction de la santé publique. Les établissements peuvent cependant offrir des cours virtuels durant deux semaines supplémentaires en raison de la crise sanitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur « travaille de concert avec les autorités de santé publique afin de suivre l’évolution de la situation sanitaire et de s’assurer que la reprise des activités sur les campus est sécuritaire. La session d’automne 2021 s’est bien déroulée et les éclosions dans les établissements d’enseignement supérieur ont été peu nombreuses et contrôlées », indique  le porte-parole du ministère Bryan St-Louis.

Même si Québec maintient le retour en classe le 17 janvier, des établissements avaient déjà annoncé un enseignement en ligne pour tout le mois de janvier ou même jusqu’à la fin de février.

Le Collège John Abbott, situé dans l’ouest de Montréal, a annoncé à son personnel et à ses étudiants que l’enseignement se fera à distance pour tout le mois de janvier et « vraisemblablement » jusqu’à la mi-session, le 25 février. Après une rencontre cette semaine avec des représentants de la Santé publique, le cégep anglophone a conclu que « le risque d’un début de session “normal” est devenu trop grand ».

En attendant des « précisions » du ministère de l’Enseignement supérieur, l’établissement a dit jouer de prudence à cause de l’augmentation des hospitalisations et de « l’incapacité du système à dépister les cas positifs [de COVID-19] ».

Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a indiqué au Devoir que le Collège John Abbott devra attendre de nouvelles consignes avant de confirmer la prolongation de l’enseignement à distance pour le mois de février.

Ailleurs dans les réseaux collégial et universitaire, les consignes varient considérablement. Selon nos sources, l’Université de Sherbrooke s’en tient à la directive annoncée par Québec le 30 décembre et prévoit toujours des cours en présence à compter du 17 janvier. Plusieurs universités n’avaient cependant pas attendu la directive de Québec pour annoncer une rentrée à distance jusqu’au 24 janvier (par exemple, l’UQAM) ou jusqu’au 31 janvier (Université de Montréal).

