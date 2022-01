Quelques réponses à vos questions sur l’école à distance et le retour en classe

Les parents sortent essoufflés de cette première journée d’école à distance et ont surtout la tête remplie de questions. Le Devoir a lancé un appel à ses lecteurs afin de connaître leurs préoccupations alors que la plupart des enfants entamaient mercredi leurs cours virtuels. Voici les questions qui sont revenues le plus souvent, et les réponses fournies par les autorités.

Le gouvernement peut-il nous indiquer combien de temps perdurera l’enseignement à distance pour ainsi éviter les annonces de dernière minute ?

En point de presse mercredi après-midi, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a indiqué que le gouvernement visait toujours un retour en classe le lundi 17 janvier. « Notre plan A, c’est des écoles ouvertes. […] Si on me demande à moi, je dis : le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Mais la décision quant à la date de réouverture des écoles relève de la Santé publique, a précisé le ministre Roberge. À ses côtés, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a également indiqué vouloir permettre aux élèves de retourner en classe « le plus vite possible ». Mais « en période de COVID-19, 5 ou 12 jours, c’est une éternité, a-t-il nuancé. On verra où on sera rendu. »

Le Dr Arruda a ajouté que maintenir les écoles ouvertes est « une très grande priorité » de la Santé publique, en raison notamment des « impacts négatifs supérieurs » pour les enfants de la fermeture des classes sur la maladie.

Quelles sont les conditions à réunir pour permettre un retour en classe ?

Plusieurs indicateurs seront surveillés par la Santé publique afin de confirmer ou de reporter le retour en classe le 17 janvier. Le Dr Arruda a indiqué que son équipe suivra l’évolution des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs. « On va regarder la tendance. » L’épidémiologie propre au variant Omicron sera également étudiée. « Il semblerait que sa sévérité soit moins grande, mais la grande quantité de cas peut entraîner un impact sur le système de soins. Donc ça va faire partie des éléments [qu’on va regarder]. »

La Santé publique pourra plus difficilement se fier au nombre de cas en circulation dans la population, puisque les tests PCR sont désormais réservés aux travailleurs de la santé et aux clientèles à risque et que la plateforme pour autodéclarer un résultat positif à la COVID-19 n’est pas encore prête. « Mais à travers les taux de positivité des tests PCR, on peut faire certains estimés », a mentionné le Dr Arruda.

Quelles mesures seront mises en place lors du retour en classe pour favoriser la sécurité des enseignants et des élèves ? Est-ce que le retour des bulles-classes est envisagé ?

Rien n’a été dit en point de presse sur les bulles-classes. Le ministre Roberge a toutefois annoncé que le masque de procédure sera requis en tout temps dans le transport scolaire et dans les écoles, tant pour les enseignants que pour les élèves, sauf lors des repas.

Les élèves ne seront plus limités à deux masques par jour, mais pourront en avoir trois ou même quatre. « On a appris au fil du temps que quand les masques deviennent humides, ils sont beaucoup moins efficaces », a souligné Jean-François Roberge.

Contrairement à ce qui était réclamé par certains enseignants, ceux-ci ne pourront pas avoir accès à des masques N95, a ajouté le ministre. Le Dr Arruda a fait valoir que selon les experts en santé publique, le masque N95 n’offre pas une protection supérieure au masque de procédure à l’extérieur des milieux de soins. « Et de le porter toute la journée, c’est excessivement difficile », a-t-il ajouté.

Dès le 15 janvier, le personnel scolaire aura accès aux tests PCR à titre de travailleurs essentiels, a annoncé le ministre Roberge. Et les enseignants peuvent déjà prendre un rendez-vous pour recevoir leur troisième dose de vaccin.

Est-ce que des tests rapides seront offerts à tous les élèves au retour en classe ?

Oui. Le ministre Roberge a annoncé que dès le retour en classe, le gouvernement amorcera la distribution de 3,6 millions d’autotests aux élèves du préscolaire et du primaire. « On recommence l’opération qu’on a faite en décembre en donnant à chaque élève une boîte de cinq autotests. » Une autre distribution aura lieu en février. « En deux mois, on va distribuer 7,2 millions d’autotests », a déclaré le ministre de l’Éducation.

L’objectif sera de permettre aux parents de tester leurs enfants avant de les envoyer à l’école. « Les autotests contribuent à prévenir la propagation et des éclosions en milieu scolaire, donc nous aident à garder les écoles ouvertes », a mentionné M. Roberge.

Si un élève développe des symptômes durant la journée, il pourra être dépisté à l’école, comme cela se fait depuis septembre dernier.

Y aura-t-il suffisamment d’enseignants présents en classe pour le retour à l’école ?

Des syndicats disent craindre un manque de personnel au retour en classe alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans la population. « Dans la balance des inconvénients, garder toutes les écoles fermées avec les problèmes que ça comporte, c’est plus dommageable qu’aller vers une réouverture, sachant qu’il est possible qu’on doive fermer des classes parce que l’enseignant est en retrait préventif », a déclaré le ministre Roberge.

Le Dr Arruda a précisé que les nouvelles mesures annoncées par Québec pour les travailleurs ayant contracté la COVID-19 s’appliqueront aux enseignants. S’ils sont asymptomatiques et doublement vaccinés, ceux-ci pourront donc revenir au travail cinq jours après avoir obtenu un résultat positif.

Certains élèves ont un horaire similaire à d’habitude, alors que d’autres ont peu d’heures d’enseignement à distance. Quels sont les seuils minimaux prévus pour l’enseignement à distance ?

En vertu de l’offre minimale de services décrétée par Québec, les écoles doivent offrir aux élèves du premier cycle du primaire (1re et 2e année) 10,5 heures d’enseignement et 3 heures de travail autonome par semaine. Pour les élèves du deuxième cycle du primaire (3e et 4e année), un enseignement de 13 heures est requis, ainsi que 5 heures de travail autonome. Et pour les élèves du troisième cycle du primaire (5e et 6e année), 13 heures d’enseignement et 7,5 heures de travail autonome sont prévues.

« Pour le réseau secondaire, on suit l’horaire régulier », a indiqué le ministre Roberge.

Est-ce que la date de la fin de la première étape demeure la même ? Les examens du ministère seront-ils maintenus ?

Quelques ajustements ont été annoncés mercredi. La date de remise du premier bulletin, attendu en janvier, est reportée au plus tard au 11 février, pour tenir compte de la période d’enseignement à distance.

Le ministre de l’Éducation a également annoncé que les examens du ministère prévus en janvier dans certains niveaux seront reportés aux semaines du 24 et du 31 janvier. « Le ministère rendra un calendrier public incessamment », a précisé M. Roberge.

Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à agir pour améliorer la qualité de l’air dans les salles de classe, en installant notamment des lecteurs de CO 2 , des échangeurs d’air ou des purificateurs d’air ?

Le ministre Roberge a annoncé que 50 000 lecteurs de qualité de l’air, communément appelés lecteurs de CO 2 , seront livrés dans les écoles de la province d’ici vendredi et installés d’ici le retour en classe. Ces lecteurs seront destinés aux classes jugées « problématiques » ou « inquiétantes ». « On parle d’environ 10 % des classes qui ont été ciblées. »

Cette livraison représente 54 % des lecteurs de CO 2 commandés par Québec. Le reste devrait être distribué dans les écoles en février. « Ça a été une bataille de tous les instants » pour mettre la main sur ses appareils en période de pénurie de composantes électroniques, a précisé le ministre Roberge.

Pour ce qui est des échangeurs d’air, le ministre a spécifié que « plusieurs centaines » d’appareils ont été distribués et que d’autres « sont disponibles si des centres de service scolaires en font la demande ».

Quant aux purificateurs d’air, Dr Arruda a maintenu qu’ils ne sont pas privilégiés par Québec. « S’ils sont mal entretenus et mal placés, ils peuvent donner une impression que c’est mieux, mais ce n’est pas ce qui est recommandé par les experts. »