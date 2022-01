Malgré l’explosion des cas de COVID-19, Québec garde le cap sur le retour en classe le 17 janvier pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Le gouvernement prévoit de distribuer plus de 7 millions d’autotests aux élèves du préscolaire et du primaire, pour utilisation à la maison, avant la fin du mois de janvier. Le personnel scolaire, lui, sera ajouté aux personnes admissibles aux tests PCR.

Autre nouveauté, le personnel scolaire aura désormais accès à des tests rapides dans les écoles, en plus des élèves.

La période d’isolement des élèves de 12 ans et plus ainsi que des membres du personnel passera de 10 jours à 5 jours pour les gens vaccinés qui n’ont pas de symptômes.

Québec renonce toutefois à offrir des masques N95 aux enseignants. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a demandé un avis à la Santé publique à ce sujet, mais le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, s’est prononcé contre cette suggestion.

Québec indique avoir fourni un échangeur d’air à toutes les écoles l’ayant demandé ; 400 de ces appareils ont été distribués. Quant aux lecteurs de CO 2 , 50 000 de ces appareils (sur 90 000) ont été fournis.

