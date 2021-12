Des écoles prennent les devants et devancent les vacances de Noël

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé cette fin de semaine avoir reçu un résultat positif au test de dépistage pour la COVID-19. « Étant doublement vaccinée, je ne ressens heureusement que peu de symptômes liés au virus. Cela me permettra de poursuivre toutes mes activités en mode virtuel pendant ma période d’isolement », a précisé l’élue de Projet Montréal, âgée de 47 ans, sur les réseaux sociaux. Mme Plante et son équipe sont par ailleurs entrées en contact avec les personnes avec qui la mairesse a été en contact dans les derniers jours « afin de les inviter à prendre les mesures appropriées, prévues par la Santé publique ». Dans la foulée de la propagation rapide du variant Omicron de la COVID-19, Mme Plante a appelé les Montréalais « à la plus grande prudence en cette fin d’année ». « Le variant Omicron est particulièrement contagieux, et personne n’est à l’abri. Nous devons encore une fois faire preuve de résilience et de solidarité, mais nous traverserons ensemble cette nouvelle vague », a-t-elle ajouté.

La Presse canadienne