Plusieurs éclosions et de nouvelles écoles fermées au Québec

Les cas positifs de COVID-19 se multiplient dans les écoles du Québec. La Direction régionale de la santé publique de Montréal a fermé six établissements et une école secondaire en Estrie sera fermée vendredi, à cause de la présence du variant Omicron.

Le variant Omicron a été détecté dans trois des six écoles primaires fermées en territoire montréalais, selon ce qu’a indiqué la santé publique de Montréal au Devoir. « C’est une situation qui est en évolution constante, on doit redoubler de prudence », mentionne le porte-parole, Jean-Nicolas Aubé, en ajoutant que la santé publique préconise une approche « suppressive » avec Omicron. « Dès qu’il y a un cas Omicron, on ferme la classe. C’est très rapide », dit-il.

L’école primaire de l’Île-des-Sœurs, fermée depuis le 6 décembre, a notamment décidé de prolonger la fermeture jusqu’au 22 décembre et recommande le dépistage de tous les élèves et des membres du personnel qui ne l’ont pas été dans les dernières 48 heures, selon une lettre envoyée aux parents.

Selon la Santé publique, il y a présentement 115 éclosions dans les écoles primaires à Montréal, sur un total de 267 éclosions « dans des milieux » à Montréal. Le porte-parole précise que la grande majorité des éclosions sont petites, car elles comptent neuf cas et moins.

En Estrie, le CIUSSS n’était pas en mesure jeudi de donner une mise à jour sur les éclosions dans les écoles. Mais une lettre envoyée jeudi aux parents de l’école secondaire Massey-Vanier, à Cowansville, indique qu’un premier cas d’Omicron détecté force la fermeture de l’établissement demain, le temps d’évaluer la situation. « Aucune éclosion dans l’école n’est observée pour le moment », précise-t-on.

De son côté, le CISSS de Chaudière-Appalaches recense 170 éclosions, dont 82 dans les écoles et 14 dans les Centres de petites enfances, selon des données transmises au Devoir. La présence du nouveau variant n’a pas été détectée.