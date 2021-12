Appel à créer une loi sur la liberté universitaire

Une commission indépendante mise en place par la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec recommande l’adoption d’une loi sur la liberté universitaire pour protéger les professeurs contre la censure et garantir le « droit d’apprendre » des étudiants.

« Dans leur contexte pédagogique, les salles de cours ne peuvent pas être considérées comme des « espaces sécuritaires » (safe spaces), en particulier lorsque ce concept est défini par l’existence et l’entretien d’un environnement exempt de toute confrontation d’idées ou de remises en question », indique le rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, dévoilé mardi matin.

« Toutes les idées et tous les sujets sans exception peuvent être débattus de manière rationnelle et argumentée au sein des universités », précise la commission présidée par Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

En conférence de presse à Québec, M. Cloutier a invité le gouvernement Legault à agir avant les élections de l’automne prochain, à défaut de quoi le milieu universitaire « va se noyer dans la confusion ». Le premier ministre, François Legault, a indiqué dans le passé son intention d’envoyer un « signal fort » en faveur de la liberté d’enseignement, sans aller jusqu’à la mise en place d’une loi.

Il y a urgence d’agir, fait valoir Alexandre Cloutier, parce que la liberté universitaire a été récemment mise à mal par une série d’incidents au caractère explosif.

« Des mots ont ainsi été jugés trop offensants pour être prononcés, et ce, peu importe l’intention et le contexte d’utilisation. Des livres ont été retirés de plans de cours par crainte de froisser certaines sensibilités. Des conférencières et des conférenciers ont été désinvités sous la pression de groupes désapprouvant leurs propos. L’expertise de membres du corps professoral a été contestée sous prétexte qu’ils n’arboraient pas la bonne « identité » pour traiter de certains sujets. Des démarches judiciaires ont parfois même été entreprises pour obtenir accès à des données issues de recherches universitaires », rappelle le rapport de 71 pages déposé mardi.

La censure répandue

Dans ce contexte, «une part importante de la communauté universitaire ne se sent pas à l’aise d’exercer pleinement sa liberté universitaire » ; 60 % des membres du corps professoral ont affirmé s’être déjà censurés en évitant d’utiliser certains mots ; 35 % indiquent avoir évité d’enseigner un sujet jugé trop controversé. Plus du quart des étudiants affirment aussi s’être déjà censurés dans le cadre de leurs études universitaires.

« Il n’existe pas de droit à ne pas être offensé », a précisé Alexandre Cloutier, en rappelant le jugement récent de la Cour suprême dans l’affaire Mike Ward.

Le rapport de 71 pages recommande de garantir par une loi la liberté d’enseignement essentielle à la transmission des savoirs à l’université. Chaque établissement devrait se doter d’un comité sur la liberté universitaire dont le mandat consisterait à « entendre les litiges portant sur la liberté universitaire, à analyser la mise en œuvre de la liberté universitaire au sein de l’établissement et à formuler des recommandations au responsable de la politique sur la liberté universitaire ».

La Commission estime que « seule une loi permettrait d’assurer durablement les protections nécessaires à l’exercice de la liberté universitaire, et ce, de manière uniforme pour l’ensemble des établissements universitaires québécois ».

Pas d’unanimité

« Cette loi offrirait l’avantage d’expliciter clairement le contenu de la protection, d’identifier les bénéficiaires de la liberté universitaire et de définir les mécanismes de traitement des litiges. Elle offrirait également l’avantage de reconnaître, pour la première fois, la mission de l’université ainsi que ses conditions d’exercice. Enfin, une telle loi donnerait une indication claire aux tribunaux quant à la portée de la liberté universitaire. Il apparaît en effet inconcevable à la Commission que la définition de la liberté universitaire, sa portée et sa mise en œuvre puissent varier d’un établissement à l’autre, comme c’est actuellement le cas, alors que la mission des universités est la même partout au Québec », indique le rapport.

Cette recommandation est loin de faire l’unanimité. Pour le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), il faudrait plutôt laisser à chaque université le soin « d’adopter une politique institutionnelle sur la liberté académique comportant des précisions sur sa nature, sa définition, sa portée, son application aux activités d’enseignement, de recherche et de création de même que de transfert de connaissances […] ainsi que les mécanismes de protection de cette liberté », rappelle le rapport Cloutier.

Le Bureau de coopération interuniversitaire, qui regroupe les 18 universités québécoises, s’est aussi opposé à l’adoption d’une loi, au nom de l’autonomie des établissements.

D’autres détails suivront.