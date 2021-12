Grèves en CPE: la CSN se dit près d’une entente de principe

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a annoncé mercredi matin qu’elle s’approche d’une entente de principe, qui pourrait mettre fin au conflit de travail qui complique le quotidien de nombreuses familles québécoises.

« Si tout va comme prévu et que tout se passe bien, on aurait une possible entente de principe qui serait à présenter à nos syndicats cet après-midi », a déclaré la représentante du secteur des Centres de la petite enfance (CPE), Stéphanie Vachon, dans une vidéo diffusée sur Facebook.« Ensuite, ce sont les travailleurs et travailleuses des CPE syndiqués à la CSN qui vont décider si ça fait leur affaire et si elles lèvent le mot d’ordre de grève générale illimitée », a-t-elle poursuivi.

Plus tard en matinée, une source à la CSN a nuancé les propos de Mme Vachon. De nouvelles demandes du gouvernement auraient modéré l’optimisme du syndicat. L’organisme, qui représente 11 000 salariées en CPE, garde toutefois espoir d’en arriver à une entente rapidement. Le cas échéant, il serait néanmoins étonnant que les travailleuses reprennent le travail avant lundi étant donné les délais nécessaires pour soumettre une entente au vote, a souligné cette source.

Les travailleuses en CPE syndiquées à FSSS-CSN sont en grève illimitée depuis mercredi. Dernièrement, le principal point de litige résidait dans la rémunération des travailleuses « autres » que les éducatrices dans les CPE, comme les employées à la cuisine, à l’administration et à l’entretien.

« Ça avance bien »

À son arrivée à l’Assemblée nationale, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, s’est limitée dans ses commentaires. « Je n’ai rien à confirmer pour ce matin, je vais continuer de dire qu’on travaille très activement aux tables de négociation », a-t-elle déclaré. « Je l’ai dit, je le répète, mes équipes sont mobilisées pour [arriver à une] entente. Par contre, je peux vous dire que ça avance bien avec tout le monde. »

Le premier ministre, François Legault, a répété « on avance » lorsque des journalistes l’ont interpellé à ce sujet. Dimanche, des syndicats, des associations de parents et les partis d’opposition avaient sommé le chef du gouvernement de s’impliquer dans les négociations, afin de régler le conflit au plus vite.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), associée à la CSQ, et le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, avaient prévu de déclencher une grève illimitée dès jeudi. Les deux syndicats avaient aussi prévu une manifestation devant l’Assemblée nationale ce jour-là.

En matinée mercredi, la CSQ a dit au Devoir être en attente d’un retour du gouvernement au sujet d’une contre-proposition déposée lundi.

Avec La Presse canadienne