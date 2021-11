Québec s’engage à «autochtoniser» l’éducation

Le gouvernement Legault s’engage à revoir l’enseignement primaire et secondaire en révisant l’ensemble des programmes pédagogiques et en développant du matériel scolaire qui correspond aux réalités des Premières Nations.

Québec et les 11 nations autochtones de la province doivent notamment lancer une mise à jour du programme d’histoire, qui abordera des siècles de colonialisme. Le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, appelé à remplacer le programme éthique et culture religieuse, doit aussi faire une place aux traditions autochtones.

« On veut que les jeunes autochtones s’épanouissent, qu’ils prennent leur place dans la communauté et au Québec », a dit le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, mardi matin. L’annonce a pris place à l’Institution Kiuna, seul cégep autochtone du Québec, dans la réserve abénakise d’Odanak, dans le Centre-du-Québec.

Les mesures annoncées au coût de 19,4 millions de dollars permettront d’améliorer non seulement la réussite des élèves autochtones, mais aussi « le climat social au Québec » en accélérant la réconciliation avec les Premiers Peuples, a ajouté le ministre Roberge.

Cette vaste opération peut prendre « quelques années », a précisé Denis Gros-Louis, coprésident de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones. Le ministère de l’Éducation et les nations autochtones devront « prendre le temps de s’entendre » sur cette mise à jour des programmes, a-t-il ajouté.

Les mesures annoncées mardi prévoient aussi du soutien pédagogique pour les élèves autochtones, dont plus de la moitié fréquente des commissions scolaires ou des centres de services situés hors des communautés.

D’autres détails suivront