Une école pour les leaders autochtones voit le jour au Québec

La première école destinée aux dirigeants des Premières Nations du Québec, en collaboration avec HEC Montréal, a été lancée jeudi dans la métropole. L’objectif : former les leaders de demain qui deviendront des agents de changement dans les communautés.

« L’amélioration des conditions socioéconomiques passe par l’éducation », a plaidé Ken Rock, directeur général de la Société de développement économique Uashat Mak Mani-Utenam. Avec Manon Jeannotte, consultante en développement des affaires et gouvernance des Premières Nations, il travaille sur le projet d’École des dirigeants des Premières Nations depuis environ un an.

« C’est énorme pour nous. C’était un rêve », a affirmé Mme Jeannotte, précisant qu’elle et M. Rock sont tous deux diplômés de HEC Montréal.

Une quinzaine de chefs, grands chefs et présidents de conseil d’administration constituent la première cohorte, qui débutera son apprentissage le 9 décembre 2021. Cette école s’adressera également aux entrepreneurs autochtones.

Le Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a louangé cette initiative. « On voit apparaître de plus en plus d’entreprises dans nos communautés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la pleine participation dans l’économie », a-t-il indiqué.

Le parcours offert, d’une durée de six mois, sera centré sur les besoins particuliers de ces communautés, dont les modèles de gestion sont spécifiques. Chefs, professeurs des HEC et formateurs autochtones partageront leurs connaissances et leurs expériences terrain. « Les Cris ont beaucoup d’expérience avec Hydro-Québec. Les Innus ont beaucoup d’expérience avec les mines », a souligné M. Rock à titre d’exemple. « On va faire émerger les meilleures techniques de gestion et d’affaires », a-t-il ajouté.

Il était important pour les instigateurs que l’école soit accessible, autant physiquement que financièrement. Les cours auront donc lieu en anglais et en français, tour à tour dans les locaux de HEC Montréal et dans certaines communautés autochtones. Ils pourront également être suivis en ligne. Par ailleurs, ils seront offerts gratuitement, grâce à des partenaires du secteur public et privé qui n’ont pas été dévoilés à la conférence de presse. Les participants obtiendront en bout de piste une certification universitaire.