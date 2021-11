Québec dévoile un Protecteur de l’élève «plus efficace»

Le ministre Jean-François Roberge a dévoilé mardi une nouvelle version du Protecteur national de l’élève décrit comme « plus indépendant, plus rapide et plus efficace » que le mécanisme en place à l’heure actuelle, dénoncé de façon presque unanime dans le réseau scolaire.

Ce nouvel ombudsman de l’éducation et ses représentants dans toutes les régions pourront enquêter sur les écoles privées — et non plus seulement sur les écoles publiques — et devront compléter leurs démarches dans des délais maximaux.

Le Protecteur national de l’élève sera nommé par le gouvernement pour des mandats de cinq ans, sur la recommandation du ministre de l’Éducation. Québec choisira aussi les protecteurs régionaux de l’élève parmi une banque de personnes « déclarées aptes à être nommées à ces fonctions par un comité de sélection […] suivant la procédure établie par le ministre ».

M. Roberge a assuré que le Protecteur de l’élève aura toute l’indépendance requise pour mener ses enquêtes et faire ses recommandations, même s’il relèvera du gouvernement.

Le ministre a souligné que cette nouvelle mouture représente une « étape déterminante pour donner suite au rapport dévastateur » du Protecteur du citoyen, qui avait dénoncé en 2017 une série de lacunes dans l’actuel Protecteur de l’élève. Les trois quarts des parents qui avaient recouru à ce mécanisme de plainte s’étaient déclarés insatisfaits, notamment à cause de sa lenteur : « Une fois sur cinq, ça prenait plus qu’une année pour traiter une plainte », a souligné le ministre Roberge.

Le projet de loi 9, qui met en place ce nouveau mécanisme de protection des élèves, sera étudié au cours de l’hiver en commission parlementaire. Il s’agit d’un engagement électoral important de la Coalition avenir Québec (CAQ).

D’autres détails suivront.