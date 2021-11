Des leçons de leadership à l'Université Laval

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

« Lorsqu’on regarde en avant vers le siècle prochain, les leaders seront ceux qui donnent des pouvoirs aux autres », a dit Bill Gates. Redonner au suivant est au coeur de l’action de la Fondation de l’Université Laval, qui invite des leaders issus de différents domaines à rencontrer les étudiants dans un format privilégié.

Leurs parcours sont variés et leur influence est reconnue à l’international dans les arts, les affaires et la politique. Lucien Bouchard (avocat, homme politique et premier ministre du Québec de 1996 à 2001), Robert Lepage (homme de théâtre et producteur de créations), Sophie Brochu (présidente-directrice générale d’Hydro-Québec), Bernard Voyer (grand explorateur et conférencier associé au milieu de la recherche), Christiane Germain (femme d’affaires socialement engagée et coprésidente de Germain Hôtels) et Joanne Liu (pédiatre et ancienne présidente de Médecins sans frontières) forment aujourd’hui le Cercle des leaders de l’Université Laval. « Chacun dans son domaine, avec son expertise et son expérience, apporte des leçons, échange avec les étudiants et les pousse à des réflexions qui vont au-delà de leurs habitudes », explique Sehl Mellouli, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes de l’université.

Des rencontres privilégiées

Le Cercle des leaders s’est construit à partir d’interrogations sur les compétences des meneurs de demain. « Nous avons vite compris que nous ne pouvions pas vraiment donner à nos étudiants un cours sur le leadership, mais qu’il fallait les mettre dans l’action et en contact avec de grands leaders inspirants », explique la conseillère en innovation pour les Chantiers d’avenir et le Cercle des leaders de l’Université Laval Julia Gaudreault-Perron. Les ateliers de travail organisés autour d’un petit groupe de 20 à 60 étudiants permettent aux six personnalités québécoises de renom de parler de leur parcours, des défis qu’elles ont rencontrés et de répondre aux questions des étudiants. Des thèmes variés autour du leadership sont creusés, comme la vision, les valeurs, la carrière ou encore le débat.

« Avec Sophie Brochu, nos étudiants ont abordé un questionnement sur les valeurs personnelles et l’importance de l’alignement de celles-ci avec celles de l’organisation dans laquelle on se trouve et de la société qu’on habite », explique Sehl Mellouli. L’atelier organisé avec Robert Lepage au Diamant, quartier général d’Ex-Machina, était centré sur le thème de la créativité. L’homme de théâtre a notamment parlé aux étudiants de l’idée d’être unique, une notion différente du leadership, mais qui lui est intimement liée.

Un forum annuel

Chaque année, la rencontre s’élargit à l’ensemble de la communauté universitaire à l’occasion du forum du Cercle des leaders, qui permet à ses membres de participer à un panel de réflexion sur le leadership. Lors de la première édition, qui s’est déroulée virtuellement en avril 2021 en raison de la pandémie, Lucien Bouchard, Sophie Brochu, Robert Lepage et Bernard Voyer ont discuté du leadership de demain face aux grands défis collectifs.

Les étudiants des Chantiers d’avenir qui ont participé aux ateliers jouent un rôle particulier dans l’animation du forum. « Ils posent des questions à nos grands leaders. En prenant la parole au nom de leurs collègues étudiants, ils se placent eux-mêmes dans une position de leadership », souligne Julia Gaudreault-Perron, selon qui l’objectif est que chaque étudiant trouve son propre style.