Un comité présidé par le juge à la retraite Michel Bastarache recommande une série de mesures pour protéger la liberté académique et met en garde contre la tentation de censurer les « sujets délicats » à l’Université d’Ottawa, qui a été le théâtre de débats virulents sur ces questions.

« Il n’y a pas de droit de ne pas se sentir offensé puisque la liberté académique protège les propos controversés et blessants », écrit le juge Bastarache dans un rapport de 40 pages dévoilé jeudi.

Le Comité présidé par le juriste recommande que l’Université « affirme la nécessité de protéger la liberté académique et la liberté d’expression aux fins de la réalisation de la mission de l’Université en matière d’enseignement et de recherche. Le Comité est de ce fait en désaccord avec l’exclusion de termes, d’ouvrages ou d’idées dans le contexte d’une présentation ou d’une discussion respectueuse de nature universitaire et dans un but pédagogique et de diffusion des savoirs », ajoute l’ex-juge de la Cour suprême du Canada.

Le groupe « n’est pas favorable à la censure institutionnelle ni à l’autocensure quand elle est susceptible de compromettre la diffusion des savoirs et qu’elle est motivée par la peur de réprobation publique. Le Comité est d’avis que les étudiants et les membres de la communauté universitaire doivent être disposés à traiter d’un sujet délicat dans un contexte académique. Le préavis de traitement d’un sujet jugé délicat par certains étudiants, afin d’éviter que ceux-ci soient pris par surprise, est cependant utile dans certaines circonstances », précise le rapport, commandé dans la foulée d’un incident sur l’utilisation du mot en n dans un cours à l’Université d’Ottawa, à l’automne 2020.

L’équipe du juge Bastarache recommande la mise en place d’un mécanisme d’enquête et des définitions claires des concepts de liberté universitaire et de liberté d’expression.

