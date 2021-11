Action collective autorisée contre 113 écoles privées

Une action collective a été autorisée contre 113 écoles privées de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’enseignement à distance offert durant le confinement lors de la première vague de la pandémie, entre le 13 mars et le 30 juin 2020.

Les parents de 47 000 élèves réclament un remboursement partiel des droits de scolarité versés durant cette période où les enfants devaient suivre leurs cours à partir de leur domicile. Cette démarche a été lancée par les parents Stéphanie Bernard et Pierre-André Fournier.

Ces parents d’élèves « allèguent que, compte tenu de la fermeture des écoles en raison de la pandémie de COVID-19 et des ordonnances du gouvernement, la prestation des écoles n’a pas été conforme aux contrats de services éducatifs, en ce que les services n’ont pas été fournis en personne, avec garde et supervision des enfants, dans un environnement permettant aux élèves d’acquérir des compétences sociales entre enfants, ni selon la quantité convenue pour l’année scolaire 2019-2020 », indique un message envoyé mardi à des parents.

« Ces allégations restent à être prouvées dans le cadre d’un procès. Les écoles défenderesses nient ces allégations et ont l’intention de pleinement contester l’action collective », précise le message signé par Me Sébastien A. Paquette et Me Jeremie John Martin, de la firme Champlain avocats, qui représente les parents en Cour supérieure du Québec.

La Fédération des établissements d’enseignement privés a indiqué qu’elle ne ferait pas de commentaires.

D’autres détails suivront.