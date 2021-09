Des cours d’éducation physique dehors pour les élèves du primaire

Obliger les élèves des écoles primaires à porter un masque lors des cours d’éducation physique ? Ce n’est pas le premier choix de la Santé publique. Elle recommande d’abord aux enseignants de faire bouger les jeunes dehors, a appris Le Devoir, qui a obtenu une lettre envoyée mercredi aux centres de services scolaires par le bureau du sous-ministre à l’Éducation.

Québec mettra en place, dès le 4 octobre, de nouvelles mesures sanitaires dans les écoles primaires « afin de réduire les ordonnances d’isolement et d’éviter les fermetures des classes », apprend-on dans la missive.

« La Santé publique recommande, dans un premier temps, que les cours d’éducation physique et à la santé se déroulent à l’extérieur dans la mesure du possible », écrit la sous-ministre adjointe Josée Lapointe dans la lettre destinée aux directeurs généraux des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements d’enseignement privés.

Si cette option s’avère « impossible et que les cours se déroulent à l’intérieur, l’enseignant doit adapter sa pratique afin d’assurer le respect d’une distance de deux mètres entre les élèves », poursuit Josée Lapointe.

Selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque d’intervention à l’effort est la dernière avenue à emprunter. Il devient toutefois « la mesure à mettre en place » lorsque la distanciation ne peut être maintenue. « Il est alors recommandé que l’enseignant adapte le niveau d’intensité et qu’il assure une surveillance constante des élèves », indique Josée Lapointe.

Le gouvernement Legault doit tenir un point de presse jeudi après-midi afin de notamment faire le point sur les restrictions dans les écoles primaires du Québec. Ces nouvelles mesures concernent les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Montréal, de l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie et Chaudière-Appalaches (quatre MRC).