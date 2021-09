L’école primaire du Cœur-Immaculé, située à Sherbrooke, ferme ses portes pour deux jours en raison d’une éclosion majeure de COVID-19 dans ses murs. En date de lundi matin, l’établissement comptait 33 cas répartis dans 13 de ses 34 classes, selon la Direction régionale de santé publique de l’Estrie. Pratiquement tous les niveaux scolaires sont touchés.

La maladie s’est répandue comme une traînée de poudre dans cette école primaire qui compte plus de 700 élèves. Les consignes sanitaires étaient suivies, mais le virus a profité du relâchement des mesures permis par Québec pour se propager, indique la Dre Mélissa Généreux, responsable médicale de la cellule d’expertise — milieu communautaire au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Avec la levée des bulles-classes, les élèves pouvaient manger avec des amis de différentes bulles lors du dîner à la cafétéria, explique la Dre Généreux. « Il faut comprendre que, dans une petite école où on a une ou deux classes de 4e année, par exemple, le jeune va se tenir avec sa classe de 4e année ou tout au plus, avec l’autre classe. Mais dans une grande école [comme celle du Cœur-Immaculé], je peux avoir, au fil des ans, développé des liens d’amitié avec [des élèves d’]une des 5, 6 ou 7 classes de 4e année. »

Le virus s’est donc frayé un chemin d’une classe à l’autre. Des élèves plus âgés ont infecté leur petit frère ou leur petite sœur, qui fréquente aussi l’école. Parmi le personnel, un seul enseignant a contracté la maladie et il ne s’agit pas du « cas index », c’est-à-dire celui à l’origine de l’éclosion, précise la Dre Généreux.

Pour limiter la propagation, la Direction régionale de santé publique de l’Estrie a recommandé la fermeture temporaire de l’établissement lundi et mardi. Une opération est en cours afin de procéder au dépistage de tous les élèves de l’école, à l’aide de tests par gargarisme.

« On espère un retour mercredi avec des classes bien ciblées qui vont demeurer en isolement et d’autres qui vont venir peut-être avec des mesures sanitaires renforcées », dit la Dre Généreux.

Aux dernières nouvelles, les enfants infectés se portaient relativement bien dans les circonstances, selon la médecin. « À peu près 70 % avaient des symptômes, comme de la toux, de la fatigue, mal de tête, précise la Dre Généreux. » Aucun n’a été hospitalisé jusqu’à présent. « C’est sûr qu’on sait aussi que certains l’ont donné à leur famille, donc papa et maman, poursuit-elle. On sait qu’il y a des parents qui sont un peu moins en forme. Peut-être pas hospitalisés, mais des gens chez qui on a dû faire venir le dépistage mobile parce qu’ils n’étaient pas assez en forme pour pouvoir sortir de la maison. »

La Dre Généreux soupçonne que cette importante éclosion est liée au variant Delta, mais cela n’est pas encore confirmé.

Rappelons qu’aucun vaccin contre la COVID-19 n’a encore été homologué pour les 5 à 11 ans. Vendredi matin, Pfizer et BioNTech ont toutefois émis un communiqué annonçant que leur vaccin est « sûr » et « bien toléré » par les enfants de cette catégorie d’âge. Les deux entreprises prévoient soumettre leurs données aux autorités « dès que possible ».

« La vaccination des 5 à 11 ans, on l’attend ! dit la Dre Mélissa Généreux. On le voit avec les écoles secondaires [dont la clientèle a été vaccinée], on a beaucoup de cas isolés, mais ça ne génère pas de grosse éclosion comme ce que l’on peut voir jusqu’ici au primaire. »