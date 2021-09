Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 causent des maux de tête dans les écoles

Le déploiement des tests de dépistage rapide de la COVID-19 dans les écoles de quatre quartiers chauds de Montréal et de Laval fait grincer des dents. Des directions d’école déplorent une mise en place en toute hâte, à la dernière minute, sans l’appui du personnel médical du réseau de la santé.

« Nos gens sont vraiment motivés, mais on n’est pas du tout dans une situation où on est prêts », affirme Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES).

Les directions d’école disent avoir reçu vendredi dernier, tout juste avant la fin de semaine, deux vidéos indiquant comment procéder à ces tests de dépistage rapide. Pour répondre aux exigences du ministère de l’Éducation, elles devaient avoir trouvé des volontaires pour mener les tests et les avoir formés en vue du retour en classe ce lundi.

« On n’a pas le temps de s’organiser, dit Kathleen Legault. On met à risque du personnel scolaire non formé sur le plan médical. »

