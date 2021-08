La vaccination sera obligatoire pour fréquenter l’Université d’Ottawa, tant pour les étudiants, pour les membres du personnel que pour les autres personnes qui se rendront sur le campus, à compter du mois de septembre.

L’Université d’Ottawa est un des premiers établissements d’enseignement postsecondaires du Canada à imposer les deux doses de vaccin contre la COVID-19 pour se rendre sur un campus. Le Collège Seneca de Toronto a aussi pris cette décision en raison des risques associés aux variants, qui font grimper le nombre d’infections, ainsi qu’au faible taux de vaccination des 18-39 ans.

« Alors que les risques de la pandémie ne sont toujours pas écartés, les façons d’assurer notre sécurité sont on ne peut plus évidentes », a indiqué Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, dans un communiqué.

« Notre décision se fonde à la fois sur le bon sens et sur la science, ainsi que sur les recommandations de Santé publique Ottawa, a-t-il ajouté. Nous sommes convaincus que les membres de notre communauté universitaire la respecteront, dans un contexte où nous travaillons ensemble pour protéger la communauté dans son ensemble. »

L’Université d’Ottawa avait décidé d’imposer la vaccination pour accéder aux résidences, mais l’obligation vaudra désormais pour l’ensemble du campus. Ailleurs au pays, y compris au Québec, la vaccination est fortement recommandée, mais pas obligatoire.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a indiqué la semaine dernière que le retour sur les campus de cégep et d’université est prévu en présence et sans distanciation dans la vaste majorité des établissements, qui ont dépassé le seuil minimal de 75 % d’étudiants vaccinés.

À l’Université d’Ottawa, la première dose de vaccin sera obligatoire à compter du 7 septembre, et la deuxième dose le 15 octobre. « Des accommodements pourraient être consentis aux personnes non vaccinées pour des raisons médicales ou pour tout autre motif valable en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario. Les personnes non vaccinées qui doivent accéder au campus peuvent s’attendre à se voir imposer, par exemple, de fréquents tests de dépistage, le port du masque et d’autres EPI [équipements de protection individuels] », a précisé l’Université.

D’autres détails suivront