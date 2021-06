Entente de principe entre Québec et les enseignants de cégep affiliés à la CSN

La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente 15 000 enseignants dans 45 cégeps, a conclu une entente de principe avec le gouvernement mardi matin, a appris Le Devoir.

La FNEEQ-CSN a confirmé l’information mardi, mais s’est refusée à tout commentaire, référant plutôt à la déclaration officielle du syndicat sur sa page Facebook. « Aux petites heures du matin, votre comité de négociation et de mobilisation a constaté une entente sur les éléments sectoriels. Aucun détail ne sera dévoilé publiquement tant qu’une entente globale à la table centrale ne sera pas constatée et tant que nous n’aurons pas consulté les instances appropriées ainsi que nos membres. »

Les négociations durent depuis plus de 18 mois et la convention collective est échue depuis plus d’un an.

Négociations intensives à la FEC-CSQ

De son côté, la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est toujours en négociation. « Nous n’avons toujours pas d’entente, mais la FEC-CSQ poursuit les échanges de manière intensive à la table », a confirmé le conseiller syndical responsable des communications, Pierre Avignon, au Devoir mardi matin.

Les deux syndicats ont mené plusieurs journées de grève dans l’espoir de faire débloquer les négociations. Il y a quelques semaines, la FEC a annoncé qu’elle allait poursuivre son mouvement de grève à la rentrée collégiale de l’automne si les parties n’arrivaient pas à s’entendre d’ici là.

Les syndicats revendiquaient notamment de meilleures conditions pour les enseignants qui travaillent à la formation continue et pour ceux qui ont un statut précaire. Ils demandent également des ressources dédiées pour les étudiants en situation de handicap ou à besoins particuliers, une clientèle qui a augmenté de plus de 1500 % ces dernières années, de même qu’un meilleur encadrement de la formation à distance et une plus grande liberté académique.