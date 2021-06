Une rentrée sans masque ni bulle-classe si 75% des 12-17 ans sont vaccinés fin août

La rentrée de l’automne se fera de façon « normale » dans les écoles primaires et secondaires, sans masque ni bulle-classe, si 75 % des élèves de 12 à 17 ans sont vaccinés et si la pandémie reste sous contrôle.

Nos sources ont confirmé l’information dévoilée mardi soir par Le Journal de Québec. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, doit annoncer ces mesures mercredi matin lors d’un point de presse avec sa collègue Isabelle Charest et avec le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.

Le lavage des mains restera en vigueur malgré la fin des mesures de distanciation dans les classes et dans les aires communes des écoles, indique-t-on. Les écoles devront aussi se préparer à basculer en enseignement à distance en cas d’éclosion de COVID-19, comme dans les derniers mois.

Ce retour à une certaine normalité est conditionnel à la vaccination des 12-17 ans et à la stabilisation de la crise sanitaire dans les semaines précédant la rentrée, à la fin du mois d’août.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a dicté lundi les mêmes conditions à un retour sur les campus de cégep et d’université, lors de la session d’automne. Étudiants et membres du personnel ont salué ce probable retour en présence après un an et demi d’enseignement virtuel.