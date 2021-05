Une rentrée dans les cégeps et les universités en présence si 75% des étudiants sont vaccinés

La rentrée de l’automne dans les cégeps et les universités se fera en présence et sans distanciation si 75 % des 16-29 ans ont obtenu leurs deux doses de vaccin et si les conditions épidémiologiques sont stables, a annoncé lundi la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Une véritable « course à la vaccination » prendra place d’ici à l’automne. « Le gouvernement travaillera avec les établissements d’enseignement supérieur pour compléter, au besoin, la vaccination des étudiants au moment de la rentrée de l’automne », a indiqué la ministre.

Si la cible de 75 % de vaccination est atteinte, « les contraintes de distanciation physique entre les étudiants ne s’appliqueront plus pendant le trimestre d’automne 2021 dans toutes les salles de classe et dans les espaces communs des établissements d’enseignement supérieur. La distanciation sera également levée pour les activités extrascolaires ».

En raison du « caractère imprévisible et exceptionnel de cette pandémie », les directives émises par la ministre McCann au réseau prévoient la préparation d’un plan de repli par les cégeps et les universités. Ce plan devra proposer des solutions pouvant être déployées rapidement « au cas où la situation sanitaire exigerait le retour à une distanciation physique entre les étudiants, qui serait alors de 1 mètre en classe et dans les aires communes ».

D’autres mesures pourraient devoir être appliquées en fonction de la situation épidémiologique en vigueur au moment de la rentrée, par exemple, le port obligatoire du masque, a précisé la ministre.

« Il y a maintenant une réelle possibilité que la rentrée se fasse en présence sur les campus collégiaux et universitaires du Québec », a déclaré Danielle McCann.

D’autres détails suivront.