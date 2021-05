La fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes entraînera la fermeture d’écoles mardi

À cause de la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes, les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire (CSS) des Trois-Lacs, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion, ne dispenseront pas de cours en personne mardi. Cela concerne une petite trentaine d’établissements.

Le CSS des Trois-Lacs, qui a annoncé cette fermeture par un communiqué, l’a justifiée par le fait qu’elle « permettr[a] à chacun des établissements d’analyser les impacts de cette situation sur son milieu ». « La configuration géographique de notre territoire fait en sorte que le transport du domicile des employés et des élèves vers les écoles est directement affecté », a-t-il aussi expliqué.

Les services de garde seront ainsi fermés et les cours à distance ne seront pas dispensés. Ceux qui sont inscrits à l'école à distance pour l'année et dans les centres de formation professionnelle et de la formation générale aux adultes pourront toutefois suivre normalement leurs cours.

Pour rappel, le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie Vaudreuil-Dorion et Senneville, dans l’ouest de l’île de Montréal, a été clos en urgence jeudi par le ministère des Transports pour « réaliser des travaux d’urgence » sur les tiges de renforcement de la structure vieille de 66 ans.

D’autres détails suivront.