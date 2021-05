Les enseignants affiliés à la CSQ disent oui à 74% à l’offre de Québec

Les 73 000 enseignants affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont approuvé à 74%, sans grand enthousiasme, la « proposition » de règlement avec Québec qui prévoit des hausses appréciables de salaire, mais peu de progrès sur l’allégement des tâches.

« On est allés chercher le maximum qu’on pouvait aller chercher, mais on n’est pas satisfaits », a résumé mardi matin Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

« Le gouvernement n’a pas entendu le cri du coeur des enseignants pour l’allégement des tâches. [...]. Pour nous, ça n’a jamais été une entente de principe. Nous sommes allés présenter une proposition à nos membres », a ajouté la représentante de 65 000 enseignants francophones.

L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-CSQ), qui représente 8000 profs anglophones, a approuvé de son côté l’offre gouvernementale par une marge de 88%. La moitié des membres de l’APEQ sont au sommet de l’échelle salariale, de sorte que la rémunération et les avantages de retraite étaient plus importants pour eux, comparativement à l’ensemble des enseignants membres de la CSQ.

L’appui global de 74% inclut l’ensemble des enseignants membres de la CSQ, tant anglophones que francophones, a précisé la FSE.

L’appui à l’offre de Québec a varié entre 18% et 95% dans les syndicats locaux. Les enseignants avaient des priorités différentes en fonction de leurs milieux, a expliqué Josée Scalabrini: certains tenaient au rattrapage salarial avec le reste du Canada, tandis que d’autres réclamaient d’abord un allégement des tâches.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), l’autre grand syndicat de profs, a déjà approuvé à 88% une entente avec Québec.

