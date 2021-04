​La moitié des classes au-delà de 1000 ppm de CO₂

Un peu plus de 10 % des classes du Québec excédaient la concentration « inquiétante » de 1500 ppm de CO₂ lors de l’échantillonnage commandé par le ministère de l’Éducation, selon de nouveaux résultats publiés mardi. Le ministre Jean-François Roberge considère néanmoins que la qualité de la ventilation dans le réseau est « acceptable » sans être « idéale ».

Les mesures de CO₂, réalisées depuis janvier dans 14 929 classes, avaient pour objectif de vérifier si la qualité de la ventilation était convenable dans les écoles alors que la pandémie fait rage.

Maintes fois critiqué pour son protocole et l’interprétation des données, le ministère a partiellement rajusté le tir. Dans ses communications, il parle maintenant de la plus grande valeur mesurée dans chaque classe, plutôt que d’amalgamer les résultats pris avant l’arrivée des élèves, en milieu de période, et après l’ouverture des fenêtres.

Résultat : 51 % des classes sont sous 1000 parties par millions (ppm) de CO₂, 39 % entre 1000 et 1500 ppm, 8 % entre 1500 et 2000 ppm, et 2 % au-delà de 2000 ppm.

Rappelons que la cible à respecter au ministère a toujours été de 1000 ppm. Or, le ministère considère aujourd’hui comme « acceptables » les résultats sous la barre des 1500 ppm.

« Ce n’est peut-être pas l’idéal pour le confort, ce n’est pas la cible optimale, 1500 ppm. Mais pour ce qui est d’assurer la santé et la sécurité dans un contexte de pandémie, […] [un résultat] inférieur à 1500, c’est un indicateur d’un apport d’air frais qui est suffisant », a déclaré M. Roberge en mêlée de presse, après la publication du rapport.

Les concentrations au-delà de 1500 ppm sont des constats plus « inquiétants », a admis le ministre Roberge. Des correctifs ont été apportés dans 1470 locaux au-delà de 1500 ppm. Dans 43 % de ceux-ci, les ajustements ont permis d’abaisser la concentration de CO2 à un niveau acceptable, selon le rapport.

Le document indique par ailleurs que 438 échangeurs d’air ont été commandés à ce jour. Le ministère demande aux centres de services scolaires (CSS) et aux commissions scolaires (CS) de procéder à des ajustements « rapides » dans les classes au-delà de 1500 ppm, et « immédiats » dans celles au-delà de 2000 ppm.

En avril, Radio-Canada montrait que le ministère de l’Éducation n’avait jamais fait proprement approuver son protocole de mesure de CO₂ par la Santé publique, contrairement à ce que le ministre avait plusieurs fois avancé.

En novembre, Le Devoir révélait pour sa part, avec la collaboration d’enseignants ayant agi secrètement, que des classes avaient des concentrations de CO₂ de 1800 ppm. Ces résultats faisaient écho à un rapport de 2012 du Vérificateur général du Québec qui arrivait aussi à un constat accablant sur la ventilation dans les écoles.

Avec La Presse canadienne