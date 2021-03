Cégep anglophone, suicide francophone?

Pour vivre et travailler au Québec, la maîtrise du français est essentielle. Grâce à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française, l’Université (anglophone) Concordia a mis en place le carrefour d’apprentissage Réussir en français, qui regroupe sous un même toit les ressources nécessaires pour apprendre le français et perfectionner ses compétences linguistiques. L’Université Concordia contribue ainsi à valoriser le français au sein de la population étudiante en général, et des étudiants étrangers et hors province en particulier. Les étudiants internationaux sont appuyés dans leur parcours d’apprentissage du français grâce aux services linguistiques ciblés. La capacité des étudiants à utiliser le français comme langue commune de travail et de communication s’en trouve renforcée. Un outil ô combien essentiel pour assurer leur participation réussie à la vie collective au Québec.



Parmi les ressources mises à la disposition de sa communauté élargie, l’Université Concordia est la seule université montréalaise à offrir le Test de connaissance du français (TCF), qui peut être utilisé pour entamer des démarches d’immigration ou dans le cadre d’une demande d’admission dans des établissements d’enseignement francophones. Une formation de préparation spécifique, ouverte à toutes et à tous, sera lancée à partir de l’automne 2021.