Un possible cas de variant de la COVID-19 détecté dans une école de Québec

Le service de garde d’une école de Saint-Augustin-de-Desmaures a dû fermer ses portes mardi en raison d’un possible cas de variant de la COVID-19 dépisté chez un enfant ces derniers jours.

Comme toutes les écoles du Québec, le pavillon Marguerite-Bourgeois de l’école des Pionniers était fermée en cette semaine de relâche, mais le service de garde était ouvert pour veiller sur les enfants des travailleurs essentiels. Six petits le fréquentaient.

Les autres devront toutefois interrompre leurs vacances aussi puisque l’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement, soit environ 300 élèves et 50 employés, devront passer un test de dépistage, a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale dans un communiqué lundi soir.

Des cas de variant qui restent à confirmer

Cette annonce survient alors qu’on ignore toujours si les autres écoles fermées dans la région étaient bel et bien frappées par des cas de variants de la COVID-19.

La semaine dernière, l’école Marguerite-d’Youville, à Cap-Rouge, avait elle aussi fait l’objet d’un dépistage massif à la suite d’un cas possible de variant chez un élève.

Un seul autre élève de la même classe a par la suite été testé positif à la COVID-19, mais, encore une fois, on ne sait toujours pas s’il s’agit d’un cas de variant — et encore moins lequel.