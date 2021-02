Le ministre Roberge se dit «rassuré» par les résultats scolaires malgré la pandémie

Les résultats des élèves québécois sont globalement « rassurants » après la première moitié de l’année scolaire, estime le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Les élèves de 3e et de 4e secondaire sont les plus touchés par les perturbations liées à la pandémie : le quart d’entre eux ont échoué en mathématiques, selon un échantillon compilé par Québec.

« C’est quand même rassurant, ces résultats-là. Ce n’est pas la catastrophe annoncée », a fait valoir le ministre Roberge en conférence de presse mercredi. Les taux d’échec de 30 % ou de 50 % prédits par des observateurs au cours de l’automne ne se sont pas matérialisés.

Le taux d’échec des élèves de 3e secondaire en mathématiques a tout de même augmenté de trois points de pourcentage par rapport à l’année précédente, à 25,6 %, tandis qu’en 4e secondaire, la hausse a été de 4,2 points, à 23,2 %.

Le taux d’échec en mathématiques au secondaire, tous les niveaux confondus, est estimé par le ministère de l’Éducation à 20,7 %. Le nombre d’élèves en situation d’échec en sciences de 4e secondaire a aussi augmenté de deux points de pourcentage, à 18,5 %.

Ailleurs dans le réseau scolaire, les résultats scolaires ont peu varié par rapport à l’année précédente malgré les perturbations causées par les fermetures de classe ou par l’enseignement à distance.

Le ministère de l’Éducation est parvenu à ces conclusions en scrutant les bulletins de 84 000 élèves issus de 214 écoles, dont 97 écoles secondaires. Sur les 198 écoles publiques de l’échantillon, plus du tiers provenait de la Communauté métropolitaine de Montréal et 36 % de ces écoles avaient un indice de défavorisation élevé (entre 8 et 10).

