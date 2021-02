Legault «n’exclut rien» pour encourager la réussite scolaire en temps de pandémie

Préoccupé par le taux d’échec au secondaire, le premier ministre François Legault n’exclut rien, y compris la tenue de camps pédagogiques durant l’été, pour augmenter la réussite des élèves.

« Est-ce qu’il faut faire des camps de rattrapage ? À ce moment-ci, il ne faut rien exclure. J’ai demandé [au ministre de l’Éducation] Jean-François Roberge qu’on fasse le maximum pour que les enfants réussissent leur année », a fait valoir le premier ministre lors d’un point de presse, mardi après-midi.

M. Legault a défendu l’enseignement à distance une journée sur deux à partir du troisième secondaire, rendu nécessaire en raison de la pandémie. « C’est évident que partout dans le monde, il va y avoir du retard pour les enfants qui ont manqué l’école, qui ont eu des cours à distance », a-t-il expliqué.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire font l’école en alternance, une journée à l’école et une journée à la maison, pour limiter la propagation de la COVID en classe. Des milliers de classes du primaire et du secondaire ont aussi fermé pour deux semaines en raison d’éclosions dans les écoles.

La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) a indiqué lundi qu’un élève du secondaire sur quatre (25,6 %) a échoué en mathématiques. Le taux d’échec varie entre 20 % (en 5e secondaire) et 31 % (en 3e secondaire).

En français, entre 17 % (en 4e secondaire) et 20 % des élèves (en 1re et en 2e secondaire) n’ont pas obtenu la note de passage, toujours selon la FQDE.

Mesures en place

Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’île, dans l’est de Montréal, indique que les taux de réussite « sont similaires ou même supérieurs à l’an dernier dans certaines disciplines. On constate toutefois une baisse en mathématiques (résolution de problèmes) ».

« Il s’agit évidemment de moyennes et nous sommes conscients que derrière les chiffres, il y a des élèves qui vivent des difficultés », précise Valérie Biron, directrice des services corporatifs, communications et secrétariat général.

Les mesures annoncées par le ministre Roberge « visant le soutien pédagogique et le bien-être des élèves se concrétisent actuellement dans nos milieux. Nous sommes confiants que les initiatives mises en place permettront de soutenir les élèves dans leur réussite », précise-t-elle.